Lokalsport

Handball: HSG tritt mit Schumann in Aue an

Der Handball-Zweitligist aus Nordhorn und Lingen spielt am Sonnabend um 17 Uhr im Erzgebirge. Die Gastgeber feierten zuletzt zwei eindrucksvolle Siege, die HSG hofft auf eine Außenseiter-Chance.

Nordhorn. Finanzielle Sorgen der Marketing GmbH, personelle Probleme in der Mannschaft, dazu eine lange Anreise direkt am Spieltag: Die Voraussetzungen waren schon viel besser für die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen vor einem Punktspiel im 600 Kilometer entfernten Aue. Und doch hat die HSG in der Vergangenheit noch nie beim EHV Aue gewinnen können. „Da gibt es nichts schönzureden“, weiß Trainer Heiner Bültmann vor dem Gastspiel am Sonnabend in der Erzgebirgshalle Lößnitz (17 Uhr). Seine Hoffnung: „Vielleicht gewinnen wir jetzt, wo die Ausgangsposition nicht so gut ist.“ Immerhin habe seine Rumpftruppe auch in Bietigheim und Lübbecke zwei Punkte geholt.

In Aue kehrt Abwehrchef Frank Schumann nach fast sechswöchiger Pause zurück in den HSG-Kader. Der 37-Jährige gab am Freitagabend nach dem Abschlusstraining grünes Licht für einen Einsatz. Diese Personalie ist umso wichtiger, da Asbjörn Madsen weiter ausfällt und der für die zentralen Abwehraufgaben reaktivierte Stephan Wilmsen die Fahrt ins Erzgebirge nicht mitmachen kann. Genauso wie Nils Meyer. „Die Mannschaft hat oft gezeigt, dass sie mit aktuellen Situation klasse umgeht. Aber in Aue sind wir klarer Außenseiter“, sagt Heiner Bültmann.

Die Sachsen, von vielen Experten vor der Saison als Geheimfavorit bezeichnet, waren schlecht in die Saison gestartet, kämpften sich nach einem Trainerwechsel aber ins Mittelfeld vor. Eine Schwächephase im Februar führte dazu, dass der EHV weiter gegen den Abstieg kämpft. „Ihre jüngsten Siege waren aber sehr überzeugend“, lobt Bültmann, „gerade Torwart Wetzel ist in sehr starker Form.“ Seine Erkenntnis nach dem Videostudium der Auer Auftritte gegen Hüttenberg und in Emsdetten: „Für einen Sieg muss ganz viel passen.“