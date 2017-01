Region

Halbzeit für 280-Tonnen-Drehbrücke im Europark

Kapitän Cornelis Fokke ten Napel legt das Transportschiff „Waterpoort“ mit dem Brückenbauteil am Donnerstagabend an der Hafenmauer im Europark Coevorden an.

Bald können Güterzüge der Bentheimer Eisenbahn den Coevorden-Almelo-Kanal im Europark überqueren, um über das niederländische Schienennetz nach Rotterdam rollen zu können. Die Provinz Drenthe baut dafür eine Drehbrücke.

Coevorden. Am Montag setzte sich das Transportschiff „Waterpoort“ im niederländischen Bergum (Provinz Friesland) mit dem Ziel Coevorden in Bewegung. Am Haken hatte das Schiff eine ungewöhnliche Fracht: Ein Schwimmponton mit einem von jeweils zwei 53 Meter langen und 140 Tonnen schweren Bauteilen, aus denen sich die neue, rund sieben Millionen Euro teure Drehbrücke im Europark Coevorden zusammensetzt.

Kapitän Cornelis Fokke ten Napel und seine Crew legten nach vier Tagen Fahrt am Donnerstagabend im Coevordener Hafen an. Am Freitagvormittag hievten drei Kräne der aus Gouda stammenden Firma „De Bam Infra“ das metallene Monstrum vorsichtig auf die bereits installierten Drehlager, beäugt von einer Schar niederländischer und deutscher Medienvertreter.

Für die Überquerung des Coevorden-Almelo-Kanals ist jedoch nicht nur die Installation der Drehbrücke notwendig. Auch die Verlegung neuer Gleise im Schwenkbereich der Brücke waren erforderlich. Die Bentheimer Eisenbahn AG und die Provinz Drenthe haben für den gesamten Gleisbogen rund 20,8 Millionen Euro Gesamtkosten veranschlagt.

Das zweite Brückenbauteil wird zurzeit bei der Firma „De Bam Infra“ gefertigt und soll am 1. Februar in Coevorden eintreffen. Dort wird der Gleisbogen-„Zwilling“ dann mit Unterstützung der niederländischen Subunternehmen „Civiel“ aus Gouda und „Rusthoven“ aus Groningen ebenfalls auf seine Lager montiert. Noch in diesem Jahr, so die Bentheimer Eisenbahn AG, sollen die ersten Güterzüge den Coevorden-Almelo-Kanal überqueren können.