Haftbefehl wegen Mordes gegen „Reichsbürger“ erlassen

dpa Georgensgmünd. Nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Georgensgmünd bei Nürnberg hat ein Richter Haftbefehl wegen Mordes gegen den Schützen erlassen. Wie eine Sprecherin der Nürnberger Staatsanwaltschaft sagte, werden dem selbst ernannten „Reichsbürger“ zudem versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er kommt nun in Untersuchungshaft in das Nürnberger Gefängnis. Der Polizist war gestern schwer verletzt worden, als er mit Kollegen bei einer Razzia in Mittelfranken einem sogenannten „Reichsbürger“ dessen Waffen abnehmen wollte.