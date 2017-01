Niedergrafschaft

„Gutes Modell“ für Neuenhauser Mensen

Zwei Mensen, eine Küche: Das Essen für die Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums und der Wilhelm-Staehle-Schule in Neuenhaus kommt künftig aus denselben Töpfen. Diese Neuregelung gilt ab 1. Februar.

Neuenhaus. Künftig wird das Essen in der Mensa des Lise-Meitner-Gymnasiums nicht mehr von der Lebenshilfe gekocht und serviert, sondern kommt aus der Mensaküche der Wilhelm-Staehle-Schule. Darauf haben sich die beiden Schulträger, der Landkreis und die Samtgemeinde Neuenhaus sowie die Lebenshilfe geeinigt.

Laut Gunda Gülker-Alsmeier, Fachbereichsleiterin für Familie und Bildung beim Landkreis, war die Situation mit zwei Mensen in unmittelbarer Nachbarschaft „unglücklich“. Die Mensa des Gymnasiums werde geringer besucht, als die der Haupt- und Realschule. Das bestätigt auch Schulleiterin Fenni Brink-Straukamp. Beide berichten, dass einige Gymnasiasten die Mensa der Wilhelm-Staehle-Schule aufsuchen, statt in der schuleigenen zu essen.

Daraufhin habe sich der Landkreis als Schulträger des Gymnasiums noch im vergangenen Jahr mit der Samtgemeinde Neuenhaus und der Lebenshilfe zusammengesetzt, um nach einem „guten Modell“ zu suchen. Dieses Modell scheint nun gefunden.

Die Lebenshilfe wird nicht mehr das Essen für die Mensa des Gymnasiums liefern. Das übernimmt die Neuenhauser Schulbetriebs-GmbH. „Eine räumliche Zusammenlegung wird es aber nicht geben“, erklärte Brink-Straukamp.

Erste Preissteigerung in sieben Jahren

Die Zusammenlegung der Schulverpflegung war auch Thema im Schulausschuss der Samtgemeinde am gestrigen Donnerstag. In der Sitzung versicherte Ulrike Arends, Schulleiterin der Wilhelm-Staehle-Schule, dass die Mensaküche das zusätzliche Arbeitspensum durchaus bewältigen kann. Das Mehr an Essen, das gekocht werden muss, hat jedoch sprichwörtlich seinen Preis. Mit der Zusammenlegung geht die erste Preissteigerung seit sieben Jahren einher. Künftig wird ein Essen in der Mensa der Wilhelm-Staehle-Schule nicht 3 Euro, sondern 3,50 Euro kosten. Damit steigt der Preis auf das Niveau des Lise-Meitner-Gymnasiums.

Der Landkreis wird sich finanziell auch weiterhin an der Schulverpflegung beteiligen. „Die Samtgemeinde bleibt nicht auf ihren Kosten sitzen“, versichert Gülker-Alsmeier. Erwirtschaftet die Neuenhauser Schulbetriebs-GmbH ein Defizit, teilen sich die beiden Schulträger die Summe, anteilig an den verkauften Essen.

Personal bleibt erhalten

Die Speisen in der Mensa des Lise-Meitner-Gymnasiums kommen zwar künftig aus einer anderen Küche, gehen aber weiter durch dieselben Hände. Das Personal der Lebenshilfe wird weiterbeschäftigt. Laut Gülker-Alsmeier und Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp werden die Mitarbeiter von der Schulbetriebs-GmbH übernommen. Das gelte sowohl für die Mitarbeiter mit als auch ohne Behinderung. „Es gibt lediglich einen Arbeitgeberwechsel“, sagte die Fachbereichsleiterin für Familie und Bildung.

Diese neuen Regelungen sollen ab Mittwoch, 1. Februar, greifen. Wie die Samtgemeinde mitteilte, wurden die nötigen Lebensmittel bereits eingekauft und die Arbeitspläne sind ebenfalls geschrieben, sodass ein möglichst fließender Übergang gelingt.

Neben dem Lise-Meitner-Gymnasium und der Wilhelm-Staehle-Schule versorgt die Tochterfirma der Samtgemeinde auch die Grundschule, den Johannes Kindergarten sowie den Kindergarten „Dinkel-Chamäleon“.