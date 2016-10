Ticker

Guterres für den Posten des UN-Generalsekretärs nominiert

dpa New York. Der UN-Sicherheitsrat hat den früheren Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks, António Guterres, für den Posten des UN-Generalsekretärs nominiert. Das sagte Russlands UN-Botschafter Witali Tschurkin in New York zu der Personalie, die von der Vollversammlung noch bestätigt werden muss.