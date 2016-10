Grafschaft

Gute Noten für die Erziehungsberatung

Die Grafschaft Bentheim musste sich gemeinsam mit 14 weiteren Kommunen einer „überörtlichen Kommunalprüfung“ ihrer Erziehungsberatung unterziehen – mit gutem Ergebnis.

Nordhorn. Das berichtet der Landrat doch gerne: Die Erziehungsberatung des Landkreises hat bei der Kommunalprüfung durch den Landesrechnungshof gute Ergebnisse erzielt. „Wir können uns wirklich gut sehen lassen. Wir leisten hervorragende Arbeit, wie die Prüfung belegt“, freute sich Kethorn vor dem Kreistag auf dessen letzter Zusammenkunft in „alter Zusammensetzung“.

Gemeinsam mit acht weiteren niedersächsischen Kreisen sowie den Städten Braunschweig, Emden, Göttingen, Hannover, Lingen und Oldenburg musste sich die Grafschaft einem harten Faktencheck stellen. Überprüft wurde nicht nur die Effizienz der Beratungen, sondern auch die Struktur und die personelle Ausstattung. Die überprüften Landkreise sind laut Gesetz Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Die Erziehungsberatung stelle in diesem Zusammenhang ein niedrigschwelliges Angebot der Jugendhilfe dar. Dazu die Prüfer: „Hilfesuchende können in der Erziehungsberatungsstelle frühzeitig Hilfe in Anspruch nehmen. Sie müssen hierfür weder einen Antrag stellen, noch einen Bedarf nachweisen. Dadurch haben sie die Chance eine Zuspitzung ihrer Problemlage zu verhindern.“ Eine gute und wirksame Erziehungsberatung entlaste die Kommunen, da sie helfe, deutlich teurere Maßnahmen der Jugendhilfe zu vermeiden.

Damit Erziehungsberatung wirkt, muss sie schnell reagieren können. Das erfordert die richtige Strategie, aber auch genügend Personal. Das Ideal, vier volle Beraterstellen auf 10.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, erreichte nur einer der „Prüflinge“ annähernd. Aber mit ihrem Beratungsstellenmodell kommt die Grafschaft Bentheim ihm sehr nahe. – In der Grafschaft Bentheim leben rund 25.000 Minderjährige. Laut Rechnungshof müssten das in der Erziehungsberatung des Landkreises zehn volle Stellen sein. Es gibt aber nur sechs Stellen. Dazu der Landkreis: „Die geforderten Fachkräfte müssen aus Sicht der Verwaltung nicht alle in ausgewiesenen Beratungsstellen tätig sein.“ Neben den sechs speziellen Beratern gebe es die sieben Familienservicebüros, den Spezialdienst „Trennungs- und Scheidungsberatung“ im Jugendamt und Sprechstunden der Bezirkssozialarbeiter zuzüglich einer mit zwei Frauen besetzten Vollzeitstelle im Sekretariat. Mit „dieser Ausstattung“ könne die anfallende Arbeit bewältigt werden.

Dafür spricht auch die Anzahl der Beratungen im Landkreis und als Hinweis auf deren Qualität die Quote „einvernehmlich beendeter Beratungen“. Das sind in der Grafschaft 75 Prozent, mehr als im Durchschnitt der aktuell geprüften Kommunen und ebenso viel wie im Bundesdurchschnitt.

Auch in der Schnelligkeit, mit der Ratsuchende einen kompetenten Ansprechpartner fanden, kann die Grafschaft punkten. Nach offiziellen Kriterien sollen Erstgespräche möglichst innerhalb von vier Wochen geführt werden, damit effektiv geholfen werden kann. Als Sollwert werden 80 Prozent genannt. In der Grafschaft Bentheim gelang dieses sogar in neun von zehn Fällen. Dazu heißt es seitens der Verwaltung: „Hier bewährt sich das Konzept der wöchentlichen, offenen Sprechstunde, die an drei Orten der Grafschaft angeboten wird und die auch ohne eine feste Terminvereinbarung wahrgenommen werden kann.“ Bewährt habe sich auch das Ziel der Grafschafter Erziehungsberatung, dass die Einzelfallarbeit stets Vorrang vor fallübergreifender Arbeit hat. Dennoch sei die Erziehungsberatung regelmäßig zu Gast in Schulen und Kitas oder veranstalte Themenabende. Darüber hinaus würden andere Institutionen gefördert, die in der Prävention aktiv sind.

Zusätzlich hat der Landesrechnungshof natürlich auch auf die Kosten geschaut und festgehalten, dass in der Regel die öffentlichen Träger, also die Verwaltungen, weniger wirtschaftlich arbeiten als private Anbieter. Das widerlegt die Kreisverwaltung. Mit 900 Euro Kosten für jede beendete Beratung sei der Landkreis Grafschaft Bentheim die kostengünstigste aller überprüften Beratungsstellen in öffentlicher Hand und liege noch um 400 Euro unter dem Mittelwert der überprüften Beratungsstellen und 100 Euro unter dem Mittelwert der Bundesstatistik. „Der Kreis zeigt damit, dass die Erfüllung einer Aufgabe durch freie Träger nicht zwangsläufig günstiger ist, als durch öffentliche Träger“, so das Fazit Landrat Kethorns: „Aber Luft nach oben für Verbesserungen ist immer.“

Die Überprüfung des Rechnungshofes erfolgte zwischen November 2015 und Juni 2016. Grundlage waren Beratungsdaten aus den Jahren 2012 bis 2014.