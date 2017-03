Obergrafschaft

Grüne/Linke bemängeln „intransparentes Verfahren“

Der Schüttorfer Ortsverband Bündnis 90/Grüne und die Stadtratsgruppe B90/Grüne-Linke bemängeln das „intransparente Verfahren“ rund um den Weihnachtsmarkt am Quendorfer See.

gn Schüttorf. Das Vorgehen von Stadtdirektor Manfred Windhaus und der übrigen Ratsparteien bei der Entscheidung für einen weiteren Weihnachtsmarkt am Quendorfer See durch ein Schüttorfer Unternehmen kritisieren Vertreter des Grünen Ortsverbandes als „intransparent und wenig bürgerfreundlich“, heißt es in einer Pressemitteilung: „Das Unternehmen hat sich korrekt verhalten, indem es mit seinem Anliegen im Schüttorfer Rathaus vorstellig wurde. Die Verwaltung hatte offenbar auch eine gewisse Brisanz im Konzept für einen viertägigen Weihnachtsmarkt rund um den Quendorfer See erkannt, denn sie wollte sich die Entscheidung der Politik dazu einholen. Schon die Ansiedlung des Restaurants am See hatte schließlich vor wenigen Jahren für viel Unruhe gesorgt.“ Sowohl Anwohner an den Zufahrtsstraßen sprachen sich damals wegen des höheren Verkehrsaufkommens gegen ein großes Restaurant aus, als auch Nutzer des Sees, die dessen relative Naturbelassenheit und nichtkommerzielle Erscheinung geschätzt haben. Mit diesem bekannten Hintergrund hält der Ortsverband es für „vollkommen unangebracht, ein solches Thema von vornherein in einem nichtöffentlichen Ausschuss zu thematisieren und entscheiden zu lassen“.

Zwar hatten die Ratsfraktionen bereits im Dezember Unterlagen des Konzeptes zur vertraulichen Verwendung bekommen, die Behandlung in ihren Ortsverbänden oder die Diskussion mit betroffenen Anwohnern war durch die Nichtöffentlichkeit jedoch verboten. „Das war eine für die Ratsleute und die Einwohner völlig unbefriedigende Situation, die man leicht hätte vermeiden können – wenn man es mehrheitlich gewollt hätte.“ Ratsherr Harry van Zwieten hatte deshalb laut Pressetext im Verwaltungsausschuss Mitte Februar den Antrag gestellt, das Ideenpapier des Investors zunächst im Anfang März öffentlich tagenden Planungsausschuss vorzustellen und erst danach zu entscheiden. „Das wäre ein transparentes Verfahren gewesen, das kaum Zeitverzug bedeutet hätte. Dass unserem Antrag auf ein öffentliches Verfahren nicht zugestimmt wurde, führt bei vielen Menschen zu weiterer Politikverdrossenheit. Wir hätten von Politik, Verwaltung und auch den Veranstaltern für klüger gehalten, die gesamte Bevölkerung von Anfang an mitzunehmen. So bleibt nur ein Gefühl der Machtlosigkeit zurück, vor allem bei den Anwohnern“, führt Harry van Zwieten aus. Ortsverbandsmitglied

Aleida Niemeyer ergänzt: „Der Quendorfer See wurde als Naherholungsgebiet für die Schüttorfer Bevölkerung konzipiert. Er sollte ein Ausgleich für die Beeinträchtigungen durch den Autobahnbau sein und hat sich in Teilen zu einem Biotop entwickelt. Die zunehmende Kommerzialisierung des Sees lässt nur den Schluss zu, dass die Verwaltungsspitze und die Ratsmehrheit einseitige Entscheidungen treffen: Naturschutz und Belange der eigenen Bevölkerung und Anwohner werden nachrangig betrachtet im Vergleich zu touristischen und wirtschaftlichen Vorteilen.“

Ratsmitglied Helmuth Hoffmann (Linke) befürchtet durch die neue Konkurrenzsituation nachteilige Auswirkungen für den etablierten Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Viele Standbetreiber produzieren handwerklich in kleinen Mengen, die nur für einen Weihnachtsmarkt ausreichen. „Das wäre völlig kontraproduktiv für die Belebung der Innenstadt und würde einen jahrelangen Prozess kaputt machen, wenn hier Wanderungsbewegungen von Anbietern entstehen“, meint Hoffmann.

Weiteren Diskussionsbedarf sehen die Grünen auch bei der möglichen Verwendung von Steuergeldern oder öffentlichen Leistungen für eine Veranstaltung eines einzelnen Unternehmens. Der Innenstadtweihnachtsmarkt sei eine Veranstaltung des Stadtmarketingvereins Pluspunkt und stehe somit unter anderen Vorzeichen. Für Themen, bei denen die Gesetzeslage es zulässt und die für die Bürgerschaft von großem Interesse sind, fordern die Schüttorfer Grünen zukünftig maximale Transparenz. „In dieser Forderung erwarten wir auch Unterstützung von den anderen Ratsfraktionen, denn Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung ist in unser aller Interesse. Diese Art Hinterzimmerpolitik schadet dem Ansehen des ehrenamtlichen Rates und ist völlig unzeitgemäß“, wird Ute Meier-Bergfeld zitiert.

Die Gruppe hält es für dringend geboten, dass jetzt zumindest das Verkehrs- und Erschließungskonzept im Vorfeld öffentlich kommuniziert und auch mit den Anwohnern diskutiert und abgestimmt wird. Bei den Anwohnern sei durch das bisherige Vorgehen bereits viel Vertrauen verspielt worden, nur so könne man es zumindest in Teilen wieder herstellen, finden Grüne und Linke.