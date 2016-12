Ticker

Grüne fordern Konsequenzen aus Weihnachtsverbot

dpa Istanbul. Die Grünen kritisieren das Weihnachts-Verbot an einer deutschen Auslandsschule in der Türkei und fordern Konsequenzen. „Ein Verbot des Themas Weihnachten an Schulen ist nicht hinnehmbar, erst recht, wenn sie von Deutschland mitfinanziert werden“, sagte der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Omid Nouripour, der dpa. Die Bundesregierung müsse dies gegenüber Ankara klarmachen. „Wenn die türkische Regierung darauf nicht eingeht, dann muss die Finanzierung für die Schule eingestellt werden.“