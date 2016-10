Niedergrafschaft

Großes Interesse an Bohrplatz-Besichtigung

Die dritte von zwölf Bohrungen der neuen Wintershall-Kampagne im Erdölfeld Emlichheim zog am Donnerstag mehr als 600 Interessierte an. Foto: Andre Berends

Bohringenieur Arian Ebrahimi (Mitte) und seine Kollegen gaben einen Einblick in die Technik. Über einen Bohrturm wird die in 800 bis 1000 Meter Tiefe gelegene Lagerstätte angezapft. Foto: Andre Berends

Mehr als 600 Menschen haben am Donnerstag den neuen Bohrplatz der Firma Wintershall an der Grenz-Aa zwischen Emlichheim und Schoonebeek besichtigt. Sie informierten sich über die neue Kampagne, die bis März laufen soll.

Emlichheim. Seit Mitte September bohrt die Firma Wintershall an der Grenz-Aa zwischen Emlichheim und Schoonebeek wieder nach Erdöl. An zwölf Stellen will sie bis März kommenden Jahres in bis zu 1000 Meter Tiefe vordringen, um die dort im rund 136 Millionen Jahre alten Bentheimer Sandstein schlummernden Bodenschätze zu heben.

Aber wie funktioniert das eigentlich? Diese Frage hat Wintershall am Donnerstag auf dem Platz der dritten Bohrung beantwortet. Zum ersten Mal lud das Unternehmen zu einer öffentlichen Besichtigung ein. Und das Interesse war groß: Zwischen 15 und 20 Uhr kamen mehr als 600 Interessierte auf das Gelände, das kurz vor der Grenze westlich der Ölstraße/Ossestraße (L44b) liegt und das durch den 40 Meter hohen mobilen Bohrturm schon von der Straße aus zu sehen ist.

Video Neue Bohrungen von Wintershall bei den Grafschaftern umstritten Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Emlichheim: 12 Bohrungen werden an 6 neuen Bohrplätzen in Emlichheim vorgenommen. Bei den Besuchern der Anlage stellte sich vor allem die Frage nach der Sicherheit.



„Es sind mehr Menschen gekommen, als wir erwartet haben. Das zeigt uns, dass die Leute wissen wollen, wie so eine Bohrung funktioniert“, sagte Wintershall-Sprecher Mark Krümpel und erklärte: „Wir wollen mit dieser Besichtigung, die wir in Emlichheim zum ersten Mal anbieten, einen Einblick in unsere Arbeit ermöglichen und im Sinne guter Nachbarschaft auch um Akzeptanz für unsere Tätigkeit werben.“

Die Besichtigung des neuen Bohrplatzes war nur noch am Donnerstag möglich. Seit gestern wird dort im Echtbetrieb gearbeitet. Das heißt, dass sich der Meißel jetzt in elf bis zwölf Tagen in die Tiefe bohrt. Nun darf das Gelände ohne Schutzausrüstung nicht mehr betreten werden. Die ersten beiden Bohrungen, die etwas weiter westlich lagen, sind beendet – oder wie es im Fachjargon heißt: abgeteuft. Dort sollen in Kürze die allseits bekannten Pferdekopf-Pumpen aufgestellt werden. Sie bringen das Erdöl an die Oberfläche, das nach einer Aufbereitung mit dem Zug von Emlichheim nach Osterwald gebracht und von dort aus per Pipeline zur Raffinerie Lingen gepumpt wird.

Förderung noch lange nicht beendet

Für viele Besucher dürfte neu gewesen sein, dass das Erdöl nicht in flüssiger Form in der Tiefe liegt. Es lagert dort im Bentheimer Sandstein – und zwar in Form eines ölhaltigen Sandes. Um es flüssig und damit förderbar zu machen, schickt Wintershall 300 Grad heißen Wasserdampf in die Tiefe. Das Unternehmen, eine Tochter der BASF, ist bereits seit 1943 im Erdölfeld Emlichheim tätig und erwartet, die Förderung noch einige Jahrzehnte fortsetzen zu können.