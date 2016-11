Obergrafschaft

Großes Interesse an alevitischem Verein

Seit gut zwei Jahren sind die muslimischen Aleviten in der Grafschaft als eingetragener Verein organisiert. Am Sonntag haben sie sich und ihre Arbeit im Forum des Burg-Gymnasiums Bad Bentheim präsentiert.

Bad Bentheim. Ein außerordentliches Ereignis erlebte das Forum des Bentheimer Burg-Gymnasiums am Sonntag. Die Gemeinschaft der Aleviten „Ehl-i Beyt Grafschaft Bentheim und Umgebung e.V.“ feierte hier mit vielen Gästen die offizielle Eröffnung ihrer Begegnungsstätte in Schüttorf, stellte ihre Religion und ihre Philosophie vor, berichtete über den Verein und seine Aktivitäten und legte unter der Überschrift „Republik und Demokratie als unabdingbare Gesellschaftsform“ ein nachdrückliches Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik ab.

Der Beginn der mehrstündigen Festveranstaltung hätte aufgrund der scharfen Flughafen-ähnlichen Einlasskontrolle etwas Beklemmendes haben können, wären die Besucher nicht so freundlich „untersucht“ und so herzlich willkommen geheißen worden. Die noch vor zehn Jahren unvorstellbare Sicherheitsmaßnahme machte jedem bewusst, in welch düsteren Zeiten sich die Grafschafter Aleviten, die ihre familiären Wurzeln überwiegend in der Türkei haben, um ein offenes, nachbarschaftliches Verhältnis zur einheimischen Bürgerschaft und zu den anderen Religionsgemeinschaften bemühen.

Seit rund zwei Jahren sind die muslimischen Aleviten in der Grafschaft als eingetragener Verein „Ehl-i Beyt“ organisiert. In der ehemaligen Begegnungsstätte der reformierten Gemeinde Schüttorf in der Finkenstraße haben sie eine vorzüglich geeignete Heimstatt gefunden. Mit Unterstützung von Stadtverwaltung und Kirchengemeinde war es gelungen, die Immobilie zu erwerben und als eigene Begegnungsstätte zu gestalten. Dafür sagte der Vereinsvorsitzende, Dr. Asik Kurt, bei seiner Ansprache am Sonntag noch einmal nachdrücklich Dank.

Die Rede des eloquenten Mediziners brachte etwas Paulskirchen-Atmosphäre ins Bentheimer Forum. Wie bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2015 an Navid Kermani ging es auch Asik Kurt um ein rückhaltloses Bekenntnis zu Deutschland mit seiner rechtsstaatlichen, freiheitlich-demokratischen Ordnung. „Wir sind in Deutschland angekommen“, sagte Kurt. „Wir bekennen uns zum Grundgesetz. Wir haben angefangen, unsere Toten hier zu begraben. Hier ist Heimat.“

Am Beispiel der neuronalen Zellen des Gehirns zeigte der Orthopäde wie Kontakte von Mensch zu Mensch wachsen können und müssen, um schließlich als Gemeinschaft der Bürger und Gläubigen ein funktionierendes Ganzes zu bilden. Gerechtigkeit und die Akzeptanz unterschiedlicher Glaubens- und Lebensentwürfe seien Grundlage eines friedlichen Zusammenlebens. „Ob Deutsche, Türken, Araber, Holländer – niemand hat die Wahrheit für sich gepachtet“, rief Kurt aus. „Die einzige Wahrheit gehört Gott. Lasst uns nicht in Traditionen erstarren, sondern gemeinsam die Zukunft gestalten!“

Dass mit „Ehl-i Beyt“ (übersetzt: „Die Leute des Hauses“) die Angehörigen des Propheten gemeint sind, worauf sich der alevitische Glaube gründet und welche Philosophie ihn prägt, stellte Dr. Süleyman Aksoy in einer erhellenden Präsentation dar. In scharfer Abgrenzung zu wahabitischen und salafistischen Ausprägungen des Islam und zum religiös verbrämten Terrorismus fordere der alevitische Glaube eine von Vernunft, Respekt und Liebe getragene Auslegung des Koran. Aksoy: „Die Anhänger Alis (Ehl-i Beyt) entwickelten sich zu einer naturverbundenen, toleranten, weltoffenen, Bescheidenheit und Nächstenliebe ausstrahlenden Konfession des Islam. Die Scharia lehnen wir ab. Stattdessen stehen wir für Religionsfreiheit, Menschenrechte und die Gleichberechtigung der Frau in der Gesellschaft.“

Diese Haltung schien sich beim Blick auf das große Publikum und auf die Bühne zu bestätigen. Moderne Frauen prägten das Bild und leisteten nicht nur bei der Betreuung und der Verpflegung der Gäste ihren Beitrag. Die 18-jährige Selin Koyutürk traf mit ihrem selbstgetexteten Poetry-Slam-Vortrag voll Einfühlsamkeit und Seelentiefe direkt ins Herz. Später stellte sie bei ihrem Geigensolo mit Vittorio Montis „Csárdás“ ihr musikalisches Talent unter Beweis. Und zur Hälfte weiblich war die Gruppe, die auf der Langhalslaute Saz orientalische Klänge erzeugte. Mit dem Schüttorfer „KunstWerk-Chor“ (Leitung Hartmut Meyer) musizierte man gemeinsam das russisch-jüdische Lied „Tumbalalaika“.

Neben Organisations-Chef Ayik Kurt war es vor allem „Protokollchefin“ Gülizar Kurt-Karcay, die die Fäden des komplexen Veranstaltungsablaufs in der Hand hielt. Gemeinsam mit dem Moderatorenduo Sara Koyutürk und Ismail Kurt musste sie ein Dutzend Grußworte der Gäste „auf die Reihe bringen“. Aus Zeitgründen kamen nur die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder, die stellvertretende Bürgermeisterin der Samtgemeinde Schüttorf, Hilde Mannebeck, der Bad Bentheimer Bürgermeister Dr. Volker Pannen, die stellvertretende Nordhorner Bürgermeisterin Silvia Fries, Pastor Johannes de Vries und Detlef Wiehemeyer (für die Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde Schüttorf), Pastor i.R. Dr. Karl-Wilhelm ter Horst und Norbert Struck (Katholische Pfarreiengemeinschaft Obergrafschaft) zu Wort. Saban Vardar (Ditib Schüttorf), Katrin Hartzen (Evangelisch-Lutherische Gemeinde Schüttorf) und Pastor Reiner Rohloff (Kloster Frenswegen) hätten sicher auch gern in den Tenor aller Grußworte eingestimmt: Dank und Freude über das gute Miteinander, Bereitschaft zur Zusammenarbeit in humanitären Fragen (Unterstützung der Syrien-Hilfsaktionen von Ehl-i Beyt).

Von herausragender Bedeutung für die – zum Teil von weither angereisten – Aleviten war die (nicht ins Deutsche übersetzte) Ansprache des türkischen Parlamentsmitglieds Muharrem Ince (CHP). Der eigens zu dieser Veranstaltung angereiste Oppositionsabgeordnete versprach, sich mit ganzer Kraft für die Wiederherstellung der Pressefreiheit einzusetzen und seine Stimme für die Rückkehr zu einer echten Demokratie in der Türkei zu erheben. Er dankte „Ehl-i Beyt“ ausdrücklich dafür, dass diese Veranstaltung auch an das Datum 29. Oktober 1923 erinnern sollte, den Tag der Ausrufung der Republik durch Kemal Atatürk. In der Türkei werde dieser Gedenktag immer mehr aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt. „Ich danke euch, dass ihr euch auch im Ausland für die Rechtsstaatlichkeit der Türkei einsetzt und ich mit eurer Ermutigung für unseren Kampf um die Demokratie wieder in die Heimat zurückkehren kann“, rief er – sinngemäß – unter Jubel und Beifall seiner Landsleute aus.