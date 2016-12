Ticker

Großer Polizeieinsatz in NRW-Einkaufszentrum

dpa Oberhausen. Im Einkaufszentrum Centro in Oberhausen hat es am Abend einen mehrstündigen Großeinsatz der Polizei gegeben. „Wir haben deutliche Präsenz gezeigt“, sagte ein Polizeisprecher. Bewaffnete Polizisten patrouillierten durch das Einkaufszentrum. Es seien auch zivile Kräfte im Einsatz gewesen. Gründe für die Aktion nannte der Sprecher nicht. In einer Mitteilung über den Kurznachrichtendienst Twitter verwies die Polizei auf den Anschlag in Berlin: „Im Nachgang zu #Breitscheidplatz in Berlin stellen wir uns zu ihrer Sicherheit um Weihnachtsmärkte und Menschenmengen stark auf.“