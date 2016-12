Region

Großeinsatz für Feuerwehr an Flüchtlingsheim

In einer Flüchtlingsunterkunft in Bawinkel ist in der Nacht auf Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Über hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Video Neun Menschen retten sich vor Feuer Bawinkel: In der Nacht brannte es in einer Flüchtlingsunterkunft, 124 Einsatzkräfte waren mit den Löscharbeiten in der ehemaligen Gaststätte beschäftigt.

gn Bawinkel. Das Feuer wurde am Donnerstag gegen 03.10 Uhr in einer ehemaligen Gaststätte an der Haselünner Straße, die als Flüchtlingsunterkunft benutzt wird, bemerkt. Ein Flüchtling stellte Rauch fest, und dass der Strom ausgefallen war, teilte die Polizei mit. Alle neun Bewohner der Unterkunft im Alter zwischen 22 und 26 Jahren konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Sie wurden durch Mitarbeiter der Gemeinde in anderen Unterkünften untergebracht. Die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren waren mit 124 Kräften im Einsatz und konnten den Schwelbrand löschen. Der Polizei zufolge war der Brand durch einen technischen Defekt der Elektroanlage im Bereich der ehemaligen Thekenanlage im Erdgeschoss entstanden. Aufgrund der Löscharbeiten und der starken Rauchentwicklung wurde die Bundesstraße für den Verkehr gesperrt. Es wurde eine Umleitung eingerichtet. „Hinweise auf Fremdverschulden oder einen fremdenfeindlichen Hintergrund liegen derzeit nicht vor“, sagte ein Polizeisprecher.

