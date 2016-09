Region

Große Pläne für Naturpark Moor

Die Wollgrasblüte bringt im Frühjahr weiße Tupfer in den Naturpark, der Teile des Emslands, der Grafschaft und der Drenthe umfasst. Foto: Emsland Touristik

Mit einem Festakt im Veenpark im niederländischen Barger-Compascuum hat der Naturpark Moor sein zehnjähriges Bestehen gefeiert.

Barger-Compascuum. Hermann Brörings Nachfolger im Amt des emsländischen Landrates, Reinhard Winter, belegte dies mit Zahlen. 2006 wurde der Internationale Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen im Dreieck der Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim sowie der niederländischen Provinz Drenthe gegründet. Es war der 13. Naturpark in Niedersachsen. Der Naturpark umfasst eine Fläche von 14.000 Hektar, davon liegen 11.300 Hektar auf deutscher Seite, und davon wiederum stehen 3800 Hektar unter Naturschutz. Der gesamte Entwicklungsbereich umfasst sogar eine Fläche von 80.000 Hektar. Reinhard Winter erinnerte daran, dass „das Emsland aus dem Moor geboren wurde“. Die Siedler machten aus dem einst lebensfeindichen Moor einen attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort.

In den 1980er-Jahren beschloss das Land Niedersachsen ein Moorschutzprogramm mit dem Ziel, die restlichen Moore als landschaftsprägende Elemente zu bewahren. Anfangs sehr kleinräumig, später jedoch großflächig und intensiver, forcierten die Verantwortlichen die Naturparkentwicklung. Reinhard Winter verknüpfte damit die Hoffnung, dass es wie beim Naturpark Moor auch beim geplanten Naturpark Hümmling gelingen möge, die „Zweifler vom Nutzen und Mehrwert zu überzeugen“.

Video Naturpark Moor wächst seit 10 Jahren Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Barger-Compascuum: Der Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen feiert sein zehnjähriges Bestehen. 2006 gegründet, hat der Naturpark sämtliche Zweifler überzeugt und sich als Naherholungszentrum in der Region etabliert.



In den vergangenen zehn Jahren warben die Verantwortlichen für das Naturparkprojekt zwischen Emmen und Meppen neun Millionen Euro an Fördermitteln ein. Anträge für weitere Projekte in Millionenhöhe seien auf den Weg gebracht.

Der Deputierte der Provinz Drenthe, Henk Jumelet, lobte „die erfolgreiche deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mit vielen gemeinsamen Vorhaben habe man den grenzüberschreitenden Tourismus vorantreiben können. Sowohl Henk Jumelet als auch Naturpark-Geschäftsführer Uwe Carli wiesen auf Zukunftsprojekte wie den Schafstall (Schaapskooi) in Bargerveen hin. Auf einer neu anzulegenden Heidefläche sollen einmal 1000 Schafe und 110 Rinder weiden. Zu den weiteren Maßnahmen gehöre ein 1700 Meter langer Damm, um die Höhenunterschiede von bis zu fünf Metern zwischen den Moorflächen beiderseits der Grenzen im Bereich Twist auszugleichen. Zudem werde die Beschilderung des Naturparks nach niederländischem Vorbild vereinheitlicht. Ausgebaut als zwei von „acht Moorpforten“ werden die Museen in Groß-Hesepe sowie Twist. Ein fünf Kilometer langes neues Wegenetz soll Radlern ermöglichen, das Dalum-Wietmarscher Moor naturnah zu erleben.

Oberstes Ziel sei es, die grenzüberschreitenden Besucherzahlen auf beiden Seiten um 25 Prozent binnen drei Jahren zu erhöhen.