Niedergrafschaft

Große Karfreitagswallfahrt in Wietmarschen

Rund 1000 Gläubige haben am Karfreitag an der Kolpingwallfahrt nach Wietmarschen teilgenommen. Sie lauschten am Abend in der voll besetzten Wallfahrtskirche den Worten von Pfarrer Hubert Bischof aus Neuenhaus.

Wietmarschen. Menschen können „das Herz zum Pfande setzen“ und sich für andere engagieren. Das sagte der Bezirks- und Gebietspräses des Kolpingwerkes, Pfarrer Hubert Bischof aus Neuenhaus, am Karfreitag vor rund 1000 Gläubigen bei der 43. Kolpingwallfahrt in Wietmarschen. Vorbild und Maßstab sei Jesus von Nazareth, der am Kreuz aus Liebe zu den Menschen „wie ein Verlierer“ gelitten habe und gestorben sei.

Bildergalerie Karfreitagswallfahrt in Wietmarschen Bild / Bild kaufen Foto: Iris Kersten

Der Prediger erklärte: „Die Götter der damaligen sogenannten heidnischen Welt waren erfolgreich und strahlend. Immer waren sie die Sieger, und sie standen auch auf der Seite der Sieger. Ein Gott, der am Kreuz hängt – das war undenkbar, das wurde für eine Eselei gehalten.“ Der Geistliche fragte in seiner Predigt: „Wenn wir einen Menschen lieben, wenn wir einen Menschen gut leiden können und wir uns für ihn entschieden haben – machen wir dann nicht unter Umständen auch Dinge, die in den Augen anderer total verrückt sind?“ Wenn Menschen liebten, dann seien sie nicht vorsichtig und kühl berechnend, dann entscheide nicht der Kopf, sondern das Herz. Auch wenn die „ganze Welt drum herum“ nur den Kopf schüttele.

„Ruhe des Karfreitags gerät in Gefahr“

Hubert Bischof dankte „allen Menschen, die sich einfach, schlicht und bescheiden, ohne viel Aufhebens für die Flüchtlinge einsetzen, die Humanität und Werte hochhalten“. In der Flüchtlingshilfe gebe es eine „Ökumene der Diakonie“ zwischen Getauften und Ungetauften, Menschen verschiedenster Weltanschauungen. Das sei „spannend“ und mache Mut. Der Gebietspräses betonte: „Wir brauchen den Karfreitag, diesen stillen Tag, um innezuhalten, sich der grenzenlosen Liebe Gottes wieder neu zu vergewissern, als Zuspruch und Auftrag.“ Tanzen könne man an den anderen 364 Tagen im Jahr. Es sei traurig, „wenn die Ruhe des Karfreitags immer mehr in Gefahr gerät“.

Vor der Wort-Gottes-Feier mit Hubert Bischof waren aus allen Himmelsrichtungen Mitglieder der Grafschafter und emsländischen Kolpingsfamilien mit Autos, Bussen, Fahrrädern oder zu Fuß angereist. Unterwegs hatten sie sich mit Gebeten und Gesängen auf das Thema „Die Torheit des Kreuzes“ eingestimmt. Rund 60 Banner zogen vor dem Gottesdienst in die Wallfahrtskirche ein. Die Menschen sangen das Lied „O du hochheilig Kreuze“ aus dem 17. Jahrhundert. Mit Dechant Gerhard Voßhage begrüßte der Hausherr die Versammelten. Gemeinsam sprachen die Anwesenden das „Vater unser“.

Erste Kolping-Wallfahrt vor 70 Jahren

Für die inhaltliche Gestaltung der Wallfahrt war der Bezirksverband Aschendorf/Ostfriesland mit seinem Präses Alfons Heermann verantwortlich. Die Organisation lag in den Händen der gastgebenden Kolpingsfamilie Wietmarschen. Mit dem Erlös der Kollekte soll das Hospizhaus in Leer unterstützt werden.

Vorläuferin der überregionalen Kolping-Zusammenkunft in Wietmarschen war eine Nachtwallfahrt von Nordhorner Kolpingmitgliedern. Sie fand erstmals vor 70 Jahren statt. Sie sollte ein Sühnezeichen für die Opfer des Zweiten Weltkrieges sein. 1975 wurde die Wallfahrt wiederbelebt. Die Anregung dazu gab der damalige Diözesanpräses des Kolpingwerkes, Fritz Steffan.