Grafschaft

Großbrand im Dalumer Industriegebiet

Nach einer Verpuffung hat eine Halle der Firma Wessling Feuer gefangen. Rund 100 Einsatzkräfte kämpfen derzeit gegen die Flammen.

Geeste-Dalum: In einer Lackiererei ist am Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Eine Halle wurde ein Raub der Flammen, mehrere Feuerwehren löschten den Brand.



gn Dalum. Im Oberflächenveredlungsunternehmen Wessling im Industriegebiet an der Siemensstraße in Dalum ist es am Freitagvormittag zu einem Großbrand gekommen. Gegen 09.50 Uhr war es in der 25 mal 30 Meter großen Fabrikationshalle zu einer Verpuffung gekommen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei fing aus bislang unbekannter Ursache ein Motor in der Halle Feuer und es kam zur Verpuffung. Das Feuer griff auf Dämmmaterial und das Dach der Halle über. Nach ersten Feststellungen der Polizei waren Dämmung der Halle, das Hallendach und eine Photovoltaikanlage vom Brand betroffen. Personen konnten die Halle unverletzt verlassen. Farben und Lacke waren vom Feuer nicht betroffen. Die Freiwillige Feuerwehr Groß Hesepe wurde von den Wehren aus Osterbrock, Wietmarschen, Lohne, Meppen und Lingen bei den Löscharbeiten unterstützt. Die Löscharbeiten dauern derzeit an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die Polizei nahm ihre Ermittlungen an der Brandstelle auf. Nach Angaben der Polizei bestand für Anwohner keine Gefahr.