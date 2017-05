Lokalsport

Grönefeld/Peschke treten bei French Open an

Zum Auftakt der Doppelkonkurrenz in Paris treffen Anna-Lena Grönefeld aus Nordhorn und ihre Partnerin Kveta Peschke auf zwei Französinnen. In der 2. Bundesliga feierte Grönefeld zuletzt auch im Einzel einige Siege.

Paris. Beim zweiten Grand-Slam-Tennisturnier des Jahres in Paris sind die Nordhornerin Anna-Lena Grönefeld und ihre Doppelpartnerin Kveta Peschke an Position elf gesetzt. Das aktuell sechsbeste Paar der diesjährigen WTA-Tour trifft zum Auftakt der French Open auf die beiden ungesetzten Französinnen Myrtille Georges und Chloe Paquet. Und auch in der Mixed Konkurrenz geht Grönefeld als Siegerin von 2014 wieder an den Start; in dieser Konkurrenz spielt die 31-Jährige an der Seite von Robert Farah aus Kolumbien, mit dem sie im vergangenen Jahr ins Finale von Wimbledon eingezogen war.

Aktuell tritt die Doppelspezialistin Grönefeld auch wieder im Einzel an– für ihren Verein DTV Hannover in der 2. Tennis-Bundesliga der Frauen. Nach den ersten drei Spieltagen sind die Niedersächsinnen auf dem besten Weg, direkt wieder in die 1. Liga aufzusteigen. Der DTV ist nach den Duellen gegen den SV Zehlendorf, Union Münster und den TC 08 Moers noch ungeschlagen. Und auch Grönefeld gab sich bislang keine Blöße, blieb an den ersten beiden Spieltagen ungeschlagen und steuerte fünf Punkte bei. Im Doppel spielte sie einmal an der Seite der früheren Weltklasse-Spielerin Patty Schnyder, die in den Vorjahren das große Tennisturnier des TC BW Emlichheim gewonnen hat.

Die Zweitliga-Begegnung an Christi Himmelfahrt in Münster hatte etwas von einem Klassentreffen früherer Teamkolleginnen, standen doch mit Grönefeld sowie den Union-Spielerinnen Ria Dörnemann, Andrea Böckmann (geb. Sieveke) und Jana Albers gleich vier Frauen auf dem Platz, die alle bereits für den TV Sparta 87 spielt haben und für Nordhorn zusammen 2004 in der 2. Liga aufgeschlagen haben.

Am Sonntag in Moers spielte Grönefeld nur ihr Einzel. Weil der 7:2-Gesamtsieg von Hannover früh feststand, verzichtete Grönefeld auf einen Doppeleinsatz. „So konnte ich vorzeitig nach Paris aufbrechen“, berichtete die Nordhornerin. Schließlich sind die French Open, bei dem sie einst das Juniorinnen-Turnier gewann, ihr erklärtes Lieblingsturnier.