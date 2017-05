Obergrafschaft

Grenzfeuerwehren löschen nicht nur gemeinsam

Die Feuerwehren im Grenzgebiet arbeiten bei vielen Einsätzen zusammen. Um die Kontakte auch abseits der Feuerwehrarbeit zu pflegen, organisieren die Motor Bikers Brandweer Twente jedes Jahr eine Motorrad-Tour.

Gildehaus. Am Sonntagmorgen wurde es laut rund um das Gildehauser Feuerwehrhaus. Doch es war nicht das bekannte Martinshorn, das die Geräuschkulisse verursachte – rund 100 Motorradfahrer hatten sich dort bei herrlichem Sonnenschein eingefunden. Die Motor Bikers Brandweer Twente (MBBT) hatten zur gemeinsamen Ausfahrt geladen, dieses Mal ab Gildehaus. „Wir machen das inzwischen schon seit 17 Jahren“, erklärt Harry Boers, Vorsitzender der MBBT, der gemeinsam mit seinem 20-köpfigen Team für die Organisation der Touren verantwortlich ist.

Kontakte pflegen

„Es geht darum, die Bindung in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit immer weiter zu verbessern.“ Zu den Mitfahrern gehören in jedem Jahr nicht nur Feuerwehrleute aus Deutschland und den Niederlanden, sondern beispielsweise auch Mitglieder der Polizei oder des Technischen Hilfswerkes. „Alle, die irgendwie mit der Feuerwehr zu tun haben, fahren hier mit“, sagt Boers. „So pflegen wir die Zusammenarbeit und die Kontakte auch abseits der normalen Feuerwehrarbeit. Es gehört einfach mehr dazu, als nur das Löschen.“ Jedes Jahr kommen neue Mitfahrer hinzu. Auch im Organisationsteam engagieren sich immer wieder andere Feuerwehrleute.

Viele gemeinsame Einsätze

Die gute Zusammenarbeit der deutschen und der niederländischen Feuerwehren heben dabei beide Seiten hervor. „Es gibt im Durchschnitt etwa zwei gemeinsame Einsätze pro Monat“, sagt Hans Kleintjens, der Ansprechpartner in Europa für die niederländische Feuerwehr ist und die Kontakte ins Ausland pflegt. „Die meisten Einsätze haben wir dabei mit der Feuerwehr Gronau.“ Beispiele sind etwa Verkehrsunfälle auf der Autobahn im Grenzgebiet oder auch Waldbrände, bei denen man sich gegenseitig unterstützt.

Abläufe

Für die grenzüberschreitenden Einsätze ist eine enge Abstimmung zwischen den Feuerwehren beider Länder notwendig. „Es läuft immer so, dass diejenigen, die zuerst am Einsatzort sind, mit der Rettung oder dem Löschen beginnen. Danach übernimmt dann die Feuerwehr, in deren Land der Einsatz stattfindet, die Leitung“, erklärt Stephan Wevers, Kommandant der Brandweer Twente und Präsident der niederländischen Feuerwehr. „Die jeweiligen Leitstellen stehen dabei in ständigem Kontakt“, sagt Carsten Wunder, der bei der Ortsfeuerwehr Gildehaus die MBBT-Kontaktperson ist. Viele Kontakte nach Deutschland hätten sich nach der Feuerwerkskatastrophe von Enschede im Jahr 2000 ergeben und sich in den Folgejahren intensiviert, berichtet Hans Kleintjens. Inzwischen gibt es regelmäßig gemeinsame Übungen und Verträge, die die Zusammenarbeit regeln.

Feuerwehrkongress am Flughafen Twente

Für April 2018 ist zudem ein großer Feuerwehrkongress am Flughafen Twente geplant, wo die Feuerwehr Twente seit 2008 ein Trainingscenter betreibt, zu dem neben den Niederländern auch Vertreter aller deutschen Bundesländer eingeladen sind. „Wir wollen dann schauen, wie wir die länderübergreifende Zusammenarbeit noch besser machen können“, sagt Kleintjens.

Motorrad-Tour

Jeweils in Gruppen von zehn Personen knatterten die Motorräder am Sonntag vom Gildehauser Feuerwehrhaus los. Die Route führte dann über Tubbergen nach Emlichheim, wo ein mobiles Catering organisiert worden war. Anschließend fuhr die Gruppe weiter über Denekamp zum Endpunkt nach Losser. Insgesamt 235 Kilometer.

Und weil nach der Tour immer vor der Tour ist, wird sich das Organisationsteam schon bald an die Pläne für das kommende Jahr machen. „Das dauert immer das ganze Jahr, so eine Tour zu organisieren“, sagt Harry Boers.