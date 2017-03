Nordhorn

Grenze bleibt bei Ausbildung eine Barriere

An einem ersten gemeinsamen Unterrichtstag im BTZ nahmen niederländische und deutsche Auszubildende der Anlagenmechanik mit einem deutschen Ausbilder und einem niederländischen Dolmetscher teil. Das Bild zeigt einen Blick in den BTZ-Klassenraum durch die sogenannte Abwasserwand. Foto: Westdörp

Fachkräfte werden in der deutsch-niederländischen Grenzregion gesucht. Doch die Anerkennung der Berufsabschlüsse wird oft zur Barriere für den Arbeitsmarkt beim Nachbarn. Das soll ein neues BTZ-Projekt ändern.

Nordhorn. Im Nordhorner Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) des Handwerks als Projektträger und beim Projektpartner Alfa-College, eine regionale Berufsbildungseinrichtung für Nord- und Ostniederlande am Standort Hardenberg, hat man erkannt: Immer noch zu viele Hürden baut die Grenze für Bürger, Institutionen und Unternehmen auf, damit sich die deutsch-niederländische Region weiter zu einem grenzenlosen Arbeits- und Wirtschaftsraum entwickeln kann. Nicht nur die Sprache, sondern auch mangelndes Wissen über das Ausbildungssystem und die Inhalte der Berufe im jeweiligen Nachbarland und die fehlende Akzeptanz von Ausbildungsabschlüssen erschweren die Bewerbung und Einstellung von Fachkräften.

An dieser Schwachstelle setzt das durch das europäische Programm „Interreg“ geförderte Projekt „Doppelte Qualifizierung – doppelte Chancen“ an. Langfristiges Ziel ist der Abbau der Barrieren und die gegenseitige Anerkennung der Ausbildung, damit Deutsche wie Niederländer auf dem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt ohne formale und bürokratische Stolpersteine problemlos und schnell Fuß fassen und einen Job bekommen können.

So will man im Handwerk vor allem junge ausgebildete Fachkräfte, die bis heute vornehmlich am nationalen Arbeitsmarkt orientiert sind und auch abwandern, in der deutsch-niederländischen Grenzregion halten.

„Seit über 30 Jahren hat es noch keine gute Praxis gegeben, die eine Arbeitsaufnahme im Nachbarland erleichtert hätte, viele Versuche sind gestartet worden, Erfolge wurden so gut wie nie verzeichnet“: Das meinen Mirko Wohlrabe vom Alfa-College und Hugo Kirchhelle vom BTZ. Dabei ist die Anerkennung des Abschlusses im Nachbarland nicht die erste Hürde, die überwunden werden muss: Sprache, soziale Absicherung, Sicherung der Rente: „Aber die problemlose Anerkennung des Berufs im Nachbarland – nicht zuletzt auch für die tarifliche Bezahlung wichtig – erleichtert den Entschluss erheblich“, meinen beide.

Wie Wohlrabe und Kirchhelle gegenüber den GN berichten, bezieht sich das neue Projekt erst einmal auf die Berufe Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, Metallbauer für Konstruktionstechnik, Anlagenmechaniker und Zerspanungsmechaniker. In den ersten Projektschritten sollen die Ausbildungsregelungen in Deutschland und in den Niederlanden verglichen und Gemeinsamkeiten oder Unterschiede identifiziert werden. Angefangen wurde vergangene Woche mit einem ersten Unterrichtstag im BTZ, an dem fünf niederländische und fünf deutsche Auszubildende der Anlagenmechanik mit einem deutschen Ausbilder und einem niederländischen Dolmetscher teilnahmen.

Über die vier Berufe werden ausführliche Informationspakete erstellt, mit denen sich Unternehmen und junge Menschen in der Region über die Vergleichbarkeit der Qualifikationen und über Möglichkeiten des Erwerbs bzw. über die Anerkennung der Berufsqualifikationen im Nachbarland informieren können. So ist zum Beispiel längst nicht hinlänglich bekannt, dass es auch in den Niederlanden einen dem dualen System in Deutschland ähnelnden Ausbildungsweg gibt. „Und das, was Niederländer in ihrer Berufsausbildung nicht lernen, in Deutschland aber verlangt wird, lässt sich durch Praktika und Zusatzqualifikationen relativ kurzfristig nachholen“, berichten Kirchhelle und Wohlrabe.

Die über das Projekt zusammengetragenen Informationen sollen die Grundlage für die Anerkennung von Berufen und eventuell nötige Nachqualifizierungen bilden. Dazu müssen „auffüllende Lehrgänge“ oder Beschreibungen notwendiger Praktika zur Schließung eventueller Lücken und zur Vorbereitung auf die Prüfung im Nachbarland bzw. zur Zulassung und zur Anerkennung bei der jeweiligen Instanz entwickelt werden. „Mit den Ausbildungsabschlüssen des eigenen Landes plus den empfohlenen auffüllenden Lehrgängen und/oder Praktika sind die Bedingungen für eine generelle Anerkennung erfüllt – und sie sollte ohne weitere Prüfung zugesprochen werden“, meinen die beiden Projektleiter. Um dieses Ziel zu erreichen, will man mit den zuständigen Kammern ins Gespräch kommen und ausloten, wie vor allem in Deutschland die Anerkennung der Berufsausbildungen vereinfacht und geregelt werden kann.

„Am Ende könnten dann staatliche Regelungen eines vereinfachten und generalisierten Anerkennungsverfahrens stehen“, sagt der am BTZ für betriebliche Fort- und Weiterbildung zuständige Hugo Kirchhelle. Aber das, so räumt er ein, ist erst einmal Zukunftsmusik.