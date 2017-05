Region

Gregory Porter und Myles Sanko rocken Jazzfestival

Soul und Funk haben mit Gregory Porter und Myles Sanko das Jazzfestival in Gronau am Dienstag erobert. Das Publikum war begeistert.

Gronau. Am vergangenen Dienstag erlebten die Besucher in der ausverkauften Bürgerhalle in Gronau einen mit viel Soul und Funk aufgeladenen Jazzabend, der mit Gregory Porter und Myles Sanko zwei außergewöhnliche Gesangskünstler präsentierte. Der britische Sänger Myles Sanko steht für einen beinahe klassischen Retro-Soul. Er liest dem Gronauer Publikum eine einstündige Soulmesse, die seine Zuhörer über weite Strecken von den Sitzen reißt, zum Mitklatschen, Mitsingen und Tanzen verführt. Sein kraftvoller, in Songs wie „Freedom“ zuweilen an Bill Withers erinnernder Gesang, seine Bühnenpräsenz, eine fein austarierte Mischung von tanzbarem Uptempo-Soul und gern in ekstatischen Ausbrüchen endenden Soulballaden erinnern an die Soulshows so großer Entertainer wie Lionel Ritchie und Luther Vandross. Ihm zur Seite steht eine kompetent aufspielende sechsköpfige Band, aus der Pianist Tom O’Grady mit markanten Soulclustern und Schlagzeuger Rick Hudson mit gekonnter Mixtur aus schleppenden Grooves und antreibenden Beats herausragen. „Save my soul and take me with you“ lautet Sankos Aufforderung an seine Zuhörer, denen er seine Botschaft von Freundschaft, Liebe, Vergebung und der Hoffnung auf bessere Zeiten präsentiert.

Zum Schluss feuert er im Stile eines James Brown die Solisten seiner Band an und beendet mit „Forever Dreaming“, dem Titeltrack seines aktuellen Albums, in aufbrausendem Applaus einen energiegeladenen Auftritt.

Video Myles Sanko in Gronau Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Soul-Sänger Myles Sanko begeisterte als Vorgruppe von Gregory Porter das Publikum in der Bürgerhalle in Gronau.

Nach der Umbaupause betritt Gregory Porter die Bühne des Jazzfestes und zeigt vom ersten Song „Holding On“ an, warum er im Gegensatz zu Myles Sanko schon lange nicht mehr als Geheimtipp, sondern als einer der international erfolgreichsten Sänger der Jazzszene gehandelt wird. Über einem dichten Rhythmusteppich erklingt sein ausdrucksstarker Baritongesang und verwandelt die Bürgerhalle im Nu in einen New Yorker Jazzkeller. Schon der zweite Song „On My Way To Harlem“ wird zu einem der Höhepunkte seines Konzerts. Fiebrig-hitzige Beats erzeugen einen rhythmischen Strudel, der an den Hard Bop der späten 50er erinnert. Tenorsaxophonist Tivon Pennicott spielt geradezu die Sterne vom Jazzhimmel, Pianist Chip Crawford kontert mit aufregenden Improvisationen. Ihr Lohn: bewundernder Szenenapplaus.

Gregory Porter und seine Band würzen ihren Jazz mit viel Soul, ein wenig Reggae und eindringlichen Balladen. „Take Me To The Alley“ wird zu einer unwiderstehlichen Jazzfantasie. „Water Under The Bridge“ mit einleitenden Klavierfiguren aus der „Mondscheinsonate“ zu einer selten verführerischen Ballade. „Don’t Lose Your Steam“ mit fetten Orgelsounds zu einer Hommage an Funk- und Dance-Music. Ein erstes Solo von Aaron James am Kontrabass leitet eine stampfende Version von „Papa Was A Rolling Stone“ der Temptations, einem Klassiker des Psychedelic-Souls der frühen 1970er Jahre, ein. Weitere in den Soli der Musiker fein versteckte Zitate aus dem Classic Rock-Genre wie „Smoke On The Water“ und „Come Together“ erheitern das Publikum. Der Saal tanzt. Mit „1960 What?“ folgt eine mitreißende Bürgerrechtshymne, die zu einer willkommenen Hommage an die Größen der „Black-Culture“ von John Coltrane über Langston Hughes bis hin zu Stevie Wonder und Marvin Gaye gerät. Porter glänzt mit kunstfertigem Scatgesang, seine Band mit herrlich verspielten Ausflügen in die Jazzgeschichte. Der Clubhit „Liquid Spirit“ wird über Minuten von rhythmischem Klatschen begleitet. Als sich Gregory Porter zum Schluss seines neunzigminütigen Auftritts mit dem Song „Thank You For Lettin‘ Me Be Myself Again“ von Sly & The Family Stone verabschiedet, hat das Gronauer Jazzfestival einen seiner diesjährigen Höhepunkte erlebt.