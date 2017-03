Niedergrafschaft

Granatenfund: Spielplatz in Nordlohne wieder frei

Bild 1 / 3 Der Spielplatz in Nordlohne am Tag nach dem Fund. Das Gelände ist wieder freigegeben worden. Foto: Iris Kersten

In unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern in Nordlohne wurde am Montagabend eine Granate gefunden. Fotos: Christian Schock

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst war in den vergangenen Jahren mehrfach in Nordlohne, um Munitionsrest zu entsorgen. Foto: Christian Schock.

Von Andre Berends

Der Spielplatz in Nordlohne, auf dem am Montagabend eine Weltkriegsgranate entdeckt wurde, ist wieder freigegeben. Die Gemeinde will nun vom Kampfmittelbeseitigungsdienst jedoch wissen, ob noch weitere Gefahren drohen.

Nordlohne. Nach dem Fund einer Granate auf einem Spielplatz in Nordlohne will die Gemeinde Wietmarschen wissen, ob noch weitere Munitionsreste tief im Boden schlummern. Die Verwaltung habe den Kampfmittelbeseitigungsdienst um eine Einschätzung gebeten, berichtete Bürgermeister Manfred Wellen am Dienstag. Weil aber keine unmittelbare Gefahr drohe, sei der Spielplatz derzeit nicht abgesperrt und wieder frei zugänglich. Video Granate auf Spielplatz gefunden Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordlohne: Auf einem Spielplatz entdeckten Anwohner gestern Abend eine Gewehrgranate Anwohner hatten am Montagabend bei Bauarbeiten auf dem Spielplatz ein Geschoss gefunden. Die Polizei sperrte den Spielplatz sofort ab und bewachte die Fundstelle. Gegen 23 Uhr trafen Kampfmittelbeseitiger aus Salzgitter ein. Sie konnten die Munition kurze Zeit später sicher entsorgen. Nach ihren Angaben handelt es bei dem Fund um eine deutsche Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Geschoss war mit etwa 50 Gramm Sprengstoff bestückt, der Zünder war noch scharf. Ein Schlag hätte vermutlich genügt, um ihn auszulösen. „Lohner Sand“ beliebtes Wanderziel Die Granate war beim Aufstellen eines Spielturms gefunden worden. Dafür sollten vier Löcher gegraben werden. In etwa 60 Zentimeter Tiefe machten Anwohner dann den unerwarteten Fund. Das umliegende Gelände war über Jahrzehnte für militärische Übungen genutzt worden. Bei der Ausweisung des Baugebiets soll der Boden damals bis zu 50 Zentimeter tief abgesucht worden sein, um Kriegshinterlassenschaften zu finden. Hinter der Siedlung liegt heute das bei Wanderern beliebte Naherholungsgebiet „Lohner Sand“.

