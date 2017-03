Grafschaft

Grafschafter zeigen Flagge für Europa

„Flagge zeigen für Europa.“ Diesem Aufruf zweier Grafschafterinnen sind am Sonntagmittag rund 150 Menschen aus verschiedenen Teilen der Grafschaft nach Nordhorn gefolgt. Verschiedene Sprecher ergriffen das Wort.

Nordhorn: Den europäischen Gedanken wieder sichtbar und hörbar machen. Das hat sich die Initiative „Pulse of Europe" zum Ziel gesetzt. Viele Städte in Deutschland und anderen Ländern beteiligen sich bereits an der Aktion. Und der Puls von Europa schlug heute auch in Nordhorn zum ersten Mal.





Nordhorn. Aufmerksam, nachdenklich und in der Sache einig, das waren rund 150 Menschen, die sich am Sonntagmittag auf dem Europaplatz in Nordhorns Stadtmitte zu einer kleinen Kundgebung zusammengefunden hatten. Erst am Freitag und Sonnabend hatten die Initiatorinnen Silvia Pünt-Kohoff und Carin Stader-Deters dazu aufgerufen. Ihre Idee, die Bewegung „Pulse of Europe“, die sich von Frankfurt aus bereits über etliche europäische Staaten ausgebreitet hat, auch in die Grafschaft zu tragen. Da die Grafschafter Initiative noch nicht offiziell der „Pulse of Europa“-Bewegung angehört, wählten Stader-Deters und Pünt-Kohoff den Namen „Flagge zeigen für Europa“. Bereits offiziell der überparteilichen Initiative angeschlossen haben sich die Grafschafter SPD, Jusos, Pro Grafschaft und Die Grünen. Aber auch Passanten, die nicht auf der politischen Bühne agieren, beteiligten sich oder ergriffen das Wort.

Bildergalerie Demonstration "Pulse of Europe" in Nordhorn Bild / Bild kaufen Foto: Iris Kersten

„Wir sollten nicht nur aufstehen, wenn wir gegen etwas sind, sondern zeigen, dass wir für Europa sind“, rief Stader-Deters zu Beginn der Veranstaltung auf. Ein Leben in Deutschland ohne Europa könne sie sich nicht mehr vorstellen. Daher solle man das Feld nicht den „Schlechtmachern überlassen“. Pünt-Kohoff stellte dar, was Europa für sie und die anderen Mitstreiter bedeute: Frieden, Nachbarschaft, Reise- und Handelsfreiheit, Zukunft. Sie wolle nicht zurück in die Kleinstaaterei. „Zoff unter Freunden“ gehöre dazu. Trotzdem müsse am europäischen Haus weitergebaut werden.

Europa steht für Frieen

Jeder, der sich öffentlich zu Europa bekennen wolle, dürfe sich zu Wort melden, so das Konzept der Veranstaltung. Reinhard Prüllage, Bundestagskandidat der Grünen, legte die Aufforderung für sich recht großzügig aus und hielt einen gut vorbereiteten „literarischen Vortrag“. Einer der Kernsätze: die europäische Idee dürfe nicht auf dem Altar dumpfen Nationalsozialismus‘ geopfert werden. Bad Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen rief in Erinnerung, dass diese Form von Europa, basierend auf der Europäischen Menschenrechtskonvention als Friedensidee von Winston Churchill entwickelt worden sei. Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling forderte auf, Flagge zu zeigen für Demokratie und Meinungsfreiheit und warnte vor der Aufbau neuer Hürden, beispielsweise durch die Maut.

Aber auch Männer und Frauen, die keine öffentliche Funktion wahrnehmen, ergriffen das Wort. Eine Lehrerin warnte, das erreichte „offene Miteinander“ der Jugend, das sie beim Schüleraustausch erlebe, nicht aufs Spiel zu setzen. Ein Redner warnte: „Der Niedergang der Demokratie ist besorgniserregend.“ Er finde es traurig, dass nach mehr als 50 Jahren, es wieder nötig erscheine, für die Demokratie auf die Straße gehen zu müssen.

Die Redefreiheit nutzte auch ein Mann für sich, der anfangs durch vereinzelte Zwischenrufe aufgefallen war. Europa stehe für Vertragsbruch und sei auf einer Lüge aufgebaut, so seine Behauptungen, die postwendend Unmutsäußerungen bei den anderen Teilnehmern der Kundgebung auslösten. Seine Aussage, er sei für „ein Europa der Vaterländer“ ließ eine Teilnehmerin nicht unkommentiert. Mit den Worten „Es reicht, so nicht“, ging sie in die direkte Konfrontation, verbal unterstützt von etlichen Demonstranten, die das Miteinander unter den Völkern Europas nicht mehr missen wollen.