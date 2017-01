Grafschaft

Grafschafter SPD: Respekt für Gabriel

Mit „großem Respekt“ haben die Bundestagabgeordnete Dr. Daniela De Ridder und der Landtagsabgeordnete Gerd Will auf die Entscheidung von Sigmar Gabriel reagiert, auf Kanzlerkandidatur und SPD-Parteivorsitz zu verzichten.

gn/dpa Nordhorn/Berlin. SPD-Chef Sigmar Gabriel verzichtet überraschend auf den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur. Nun soll der bisherige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz Kanzlerin Angela Merkel herausfordern. Der bisherige Vizekanzler und Wirtschaftsminister will nach Informationen aus Parteikreisen Außenminister werden. Als neue Wirtschaftsministerin soll Gabriels bisherige Staatssekretärin Brigitte Zypries morgen in einer Sondersitzung der Bundestagsfraktion vorgestellt werden, wie die dpa aus SPD-Kreisen erfuhr.

Martin Schulz sei „eine gute Wahl“ für die Kanzlerkandidatur der SPD, sagte die Grafschafter SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder in einer ersten Reaktion. Sigmar Gabriel verdiene „den höchsten Respekt für seine Entscheidung“. Er habe in einer schwierigen Zeit „der Sozialdemokratie den Rücken gestärkt und viel für die Menschen in unserem Land geleistet“. Er habe „wichtige Projekte für ein soziales Miteinander in unserer Gesellschaft“ durchgesetzt und „in den vergangenen Jahren Großes für die Partei und unser Land geleistet.“

Der Grafschafter SPD-Landtagsabgeordnete Gerd Will sagte, Mandatsträger und Mitarbeiter der SPD seien „völlig überrascht“ von Gabriels Entscheidung, die weder inhaltlich noch vom Zeitpunkt her so erwartet worden sei. Jetzt müsse der SPD-Parteivorstand „schnell ein inhaltliches und personelles Signal für den Bundestagswahlkampf setzen“.