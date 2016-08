Grafschaft

Grafschafter sagen „Ja“ vor TV-Kamera

Seit Monaten gibt es in der Nordhorner Gastronomie-Familie Ottemann nur ein Thema: die kirchliche Trauung von Tochter Sandra und ihrem Lebensgefährten Lars. Sie machen bei „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ mit.

Nordhorn/Schüttorf. Für das TV-Format „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ des privaten Fernsehsenders „Vox“ haben sich Sandra und Lars Ottemann, die bereits standesamtlich getraut sind, vor einigen Monaten beworben und eine Zusage als Kandidatenpaar erhalten.

Deren Hochzeit, die Samstagnachmittag um 15 Uhr mit der kirchlichen Trauung in der Alten Kirche am Markt in Nordhorn beginnt, nimmt am frühen Abend mit einem Sektempfang in der Veranstaltungshalle a von „Imbiss Ottemann“ an der Euregiostraße in Schüttorf ihre Fortsetzung. Filialleiterin Sandra Ottemann lernte hier ihren Lars kennen – und lieben.

Der Schüttorfer arbeitet in der Lagerlogistik der ortsansässigen „SLK“-Spedition: Das Ehepaar wird nach der Trauung durch einen aus acht Sattelzügen bestehenden Lkw-Konvoi vom Zentralen Omnibusbahnhof über Gildehaus zum Festgelände nach Schüttorf begleitet.

Nach einem Sektempfang für geladene Gäste beginnt dort um 17.30 Uhr Auktionator Patrick Geers die amerikanische Versteigerung einer 3D-Torte in Form der Euregio-Klinik in Nordhorn. Die Torte wurde von Sarah Gross, Inhaberin des Cafés „Nordhörnchen“ gestiftet. Hintergrund: Die Familie Ottemann hat sich im Vorfeld der Hochzeit dafür entschieden, anlässlich eine Spendenaktion für die Kinderkrebsstation der Nordhorner Euregio-Klinik ins Leben zu rufen. „Wir haben zu diesem Zweck nicht nur die Torten-Versteigerung geplant, sondern auch ein riesiges Spenden-Sparschwein anfertigen lassen. Miniatur-Sparschweine stehen bereits in unseren vier Filialen in Nordhorn, Schüttorf und Salzbergen“, erklärt Sandra Ottemann im Gespräch mit den GN. Die ganze Familie habe das Vorhaben seit Monaten begleitet und tatkräftig unterstützt, natürlich auch Brautvater Heinz Ottemann, der Sonnabend gleichzeitig seinen 68. Geburtstag feiert. Die gesamte Grafschafter Bevölkerung ist zur Hochzeitsfeier eingeladen. „Gegen eine freiwillige Spende für unsere Aktion gibt es Imbiss-Spezialitäten sowie Getränke für alle, die sich auf dem Gelände einfinden“, verspricht Lars Ottemann und ergänzt: „Ein stündlicher Bustransfer von Nordhorn nach Schüttorf und zurück ist eingerichtet.“

Die eigentliche Hochzeitstorte ist ein wahres Kunstwerk aus dem „Café Nordhörnchen“: Tortendesignerin Manuela Reinink hat in rund 20 Arbeitsstunden eine perfekte, rund 50 Zentimeter hohe Miniatur der Alten Kirche am Markt geschaffen. Auf einer dem Original bis ins letzte Detail nachempfundenen Grundfläche mit Kopfsteinpflaster, Büschen und Hecke wird die dreiteilige, aus 15 Kilogramm Kuchencreme und eingefärbter Fondantmasse gestaltete Kirche platziert. „Den Zusammenbau führen wir allerdings erst vor Ort in Schüttorf durch“, verrät Cafébetreiberin Sarah Gross im GN-Gespräch. Die Hochzeitsfeier wird musikalisch umrahmt von Elvis-Presley-Imitator Nils Sebrick aus Ingolstadt, Schlagersänger Hubertus von Garnier, der „Pipes-and-Drums-Band“ aus Nordhorn, dem Schüttorfer Fanfarenzug und einer mobilen Disco.