Nordhorn

Grafschafter Musiktalente zeigen hohes Niveau

In einem feierlichen Festkonzert sind am Freitagabend im Nordhorner Konzert- und Theatersaal die Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ geehrt worden. Die jungen Talente spielten auf hohem Niveau.

Foto: Werner Westdörp

Nordhorn. In einem feierlichen Festkonzert sind am Freitagabend die Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ geehrt worden. Das inzwischen zehnte Festkonzert ging wieder im KTS über die Bühne, wo sich zuvor alle Künstler in Ruhe einspielen können und das große Publikum gemütlich Platz findet. Wie Sparkassenvorstand Hubert Winter in seiner Eröffnungsrede erläuterte, war dieses Konzert nicht nur Podium für die Preisträger, sondern auch erstmals umrahmt von Ensembles der Grafschafter Musikschulen.

Den Anfang machte das Percussionsensemble der Musikschule Nordhorn mit einem stimmungsvollen Arrangement von „Is this the world we created“ („Queen“/Weijmans mit Sängerin Chananja Schulz) und weihte dabei das neue Bass-Marimbaphon ein, das auch mit Hilfe einer Spende der Sparkassenlotterie angeschafft werden konnte. Den Klang des Instruments hatte Ivo Weijmans zuvor demonstriert.

Viele Musiker für Landeswettbewerb qualifiziert

Das Niveau der Preisträger beim Wettbewerb war so hoch, dass gut die Hälfte der Ausgezeichneten gleich für den Landeswettbewerb weiter üben kann. Beim Konzert spielte die Konzentration dann aber manchen der durchweg auswendig spielenden Pianisten einen Streich und erzeugte unterschiedlich große Wellen im musikalischen Fluss – alle waren jedoch so souverän im Auftreten, dass sie ziemlich ungerührt ihren Auftritt fortsetzten.

Nur Peter Voget darf trotz hervorragender Wertung im Mai nicht noch einmal Klavier vorspielen: In seiner Altersgruppe gibt es nur den Regionalwettbewerb. Er spielte „Spanischer Eseltreiber“ (J. Takacs) und „Running Dance“ (M. Dring) selbstbewusst und mit Ausdruck. Kristian Stülen am Schlagzeug präsentierte die vielschichtigen Rhythmen von „Piece for Desmond“ (B. Folkert) zum Mitwippen.

Emme Schoppmann gestaltete „Arietta“ (A. Skutta) schön sensibel am Klavier. Johanna Schlie bot zwei Tänze von A. Ginastera: Der alte Ochsenhirt tanzte mit bebendem Rhythmus, das anmutige Mädchen gestaltete sie zunächst sehr zart, aber mit feurigem Temperament. Das Saxophontrio mit Paul Roetmann, Florian Egberink und Florian Middendorf ließ S. Joplins Ragtime „The Sycamore“ sich gemächlich wiegend dahertanzen. Mathis Gref von Hardeneck donnerte am Drumset „The Kill“ („Thirty Seconds to mars“) passgenau zum Playback, bevor Alexandra Munk das Klavierprelude No. 7 (S. Prokofjew) fröhlich dahin perlen ließ. Als Abschluss vor der Preisübergabe gestaltete das Klarinettenquartett mit Merle Heck, Sven Lücke, Anna Stegink und Wiebke Legtenborg von G. Jacob zunächst eine getragene Pavane, dann einen tänzerischen Gopak.

Rundum erfreulicher Abend

Der Mädchenchor „Experience“ der Musikschule Niedergrafschaft leitete den zweiten Teil ein und sang strahlend klar „One World, one Voice, one Song“ (K. Shaw), bevor fast nur noch Pianisten an die Reihe kamen: zunächst Joana Kösters, die F. Chopins Nocturne op. 72 Nr. 1 e-Moll einfühlsam fließend gestaltete. Sophie-Elise Emmler trug F. Mendelssohn Bartholdys „Rondo Capricciosa“ nach einer gefühlvollen Einleitung feingetupft und spritzig vor.

Den Gegenpol bildeten Anna Kohoff und Malte Eggers als Saxophonduett, die in gutem Kontakt zueinander und souverän „Firm, Walking, Lively“ und „Brisk“ (J. D. Lamb) spielten. Gesanglich und schwebend trug Merle Meinders die „Pavane pour une infante defunte“ (M. Ravel) vor, bevor Constancia Schumacher energiegeladen und die Süße der Gefühle auskostend den 1. Satz von R. Schumanns 2. Sonate, g-Moll op. 22, musizierte.

Bürgermeister Thomas Berling dankte allen Förderern, Beteiligten und Teilnehmern für den Einsatz, der solch tolle Leistungen möglich mache und freute sich darauf, wie Johanna Schlie, Sophie-Elise Emmler, Merle Meinders und Constancia Schumacher am Klavier sowie Anna Kohoff und Malte Eggers am Saxophon beim Landeswettbewerb in Wolfenbüttel auftrumpfen werden. Den Abschluss des rundum erfreulichen Abends gestaltete die Band der Musik-Akademie Obergrafschaft mit einer schmissigen Version von „Story of my Life“ („One Direction“).