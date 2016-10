Grafschaft

Grafschafter Landpartie: Neue Ausgabe im Handel

Ab sofort erhältlich: Das regionale Landmagazin der Grafschafter Nachrichten stimmt auf Herbst und Winter ein und zeigt dabei wieder „unsere Heimat von ihrer schönsten Seite“.

Nordhorn.Es ist soweit: Mit dem Herbst, der gerade Einzug hält in diesen Tagen, kommt auch eine neue Ausgabe der Grafschafter Landpartie in den Handel. Wieder will das Magazin seine Leser auf die Schönheiten des Herbstes einstimmen und sie gut durch den Winter bringen.

Gefühlt ticken die Uhren gerade etwas langsamer, da bieten sich lange Spaziergänge durch die Natur doch geradezu an. Unsere Region hält hierfür zahlreiche schöne Ecken bereit – egal ob ausgiebiger Rundgang durch Het Springdal in den Niederlanden oder Erkundungstour im Bentheimer Hutewald.

Interessant und staunenswert bleibt der Lebensraum Wald auch in der kühlen und kalten Jahreszeit. Lassen Sie sich vom Wald beeindrucken – unserem Hauptthema in der aktuellen Ausgabe. Unter anderem hat Förster Edmund Haldenwang die Landpartie mit auf einen Rundgang genommen. Wer glaubt, im Winter ruht alles im Wald, der irrt gehörig.

Daneben hat die zweite Ausgabe des GN-Magazins wieder eine Menge zu bieten. Es wird gekocht, gekuschelt und natürlich auch wieder gebaut. Sogar beim Zusammentreiben der urigen Galloway-Rinder war die Landpartie hautnah dabei. Es sollen wieder die schönen Seiten unserer Heimat genossen und kennengelernt werden, die das rund 20-köpfige Autoren- und Fotografenteam für die Leser entdeckt hat. Ungewöhnliche Menschen werden ebenfalls vorgestellt wie der Künstler Reinhard Pohl, der in Waldseite wohnt und uns gezeigt hat, wie er aus Holz und Wurzeln, die er beim Streifzug zwischen Bäumen findet, einzigartige Skulpturen macht.

Auch Türen wurden erneut für das Magazin geöffnet: Ehepaar Spitzer lebt im ehemaligen Pfarrhaus in Brandlecht und hat uns einen Blick ins Innere dieses stattlichen Gebäudes gewährt. Ebenfalls willkommen geheißen haben die Jagdhornbläser aus Bad Bentheim die Landpartie. Zum Musizieren ging es in die Tillenberge, mit dabei waren Jagdhund „Zumi“ und Greifvogel „Bella“. Mitgebracht von diesem Ausflug hat das Team eindrucksvolle Impressionen, die zeigen: Jagdhornmusik ist überhaupt kein angestaubtes Hobby.

Wer nun Lust auf eine „Landpartie“ mit uns hat, ist dazu herzlich eingeladen. Das Heft ist ab sofort im Handel erhältlich und liegt zum Verkaufspreis von 3,90 Euro an rund 450 Verkaufsstellen in der Grafschaft Bentheim, in Teilen des Emslandes und des Osnabrücker Landes aus. Des Weiteren kann das Magazin telefonisch unter der Rufnummer 05921 707500 oder per Bestellkarte geordert werden. Eine versandkostenfreie Bestellung ist außerdem im Internet unter www.grafschafter-landpartie.de möglich!