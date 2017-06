Nordhorn

Grafschafter Fotografen treten bei Wettbewerb an

Der Grafschafter Fotoverein „FotoGraf“ hat sich für den Wettbewerb „Die schönste Region Deutschlands“ qualifiziert. Die Fotografen sind nun in der Region unterwegs, um Menschen, Landschaften und Tiere abzulichten.

Nordhorn. „Jedes Team kommt aus einer anderen Ecke Deutschlands. Wir vertreten die Region ,West 1‘, die sich 150 Kilometer rund um Nordhorn erstreckt, allerdings nicht in die Niederlande hinein“, sagt Jörg Preukschat, 2. Vorsitzender des Vereins. Zwar sind Ausflüge nach Westfalen und ins Landesinnere von Niedersachsen hinein geplant, der Großteil der Motive soll allerdings in der Grafschaft und dem Emsland entstehen.

Damit alle Teilnehmer mit den gleichen Voraussetzungen antreten, wird ausschließlich mit Objektiven des japanischen Kameraherstellers „Sigma“ fotografiert, der mit der Internetseite Fotocommunity den Wettbewerb veranstaltet. „Die Objektive wurden uns nur für den Wettbewerb geliehen“, sagt Jörg Preukschat. Das Gewinnerteam darf die Ausrüstung im Wert von mehreren Tausend Euro später behalten. „Den 1. Platz zu erreichen, ist uns aber nicht so wichtig. Wir freuen uns vor allem, dass wir teilnehmen dürfen“, sagt Hermann Brünink, Pressewart des Vereins.

Ermittelt wird der Gewinner in zwei Runden von den Nutzern der Webseite Fotocommunity. „Das ist das Tolle an dem Wettbewerb. Jeder Interessierte kann sich kostenlos registrieren und die Fotos ansehen. Wer will, kann uns online unterstützen, indem er unsere Aufnahmen mit einem Klick lobt oder favorisiert“, meint Hermann Brünink. Die Vorrunde, in der alle beliebig viele Motive im Internet hochladen können, endet am 19. Juli. Die fünf Fotos jedes Teams mit den besten Bewertungen landen im Finale. Über sie kann erneut online bis zum 9. August abgestimmt werden, um den Sieger des Wettbewerbs zu ermitteln.

„Unsere Konkurrenten haben sehr schnell die ersten Fotos ins Netz gestellt. Wir sind dann nachgezogen, um zu zeigen, wie schön die Grafschaft ist“, meint Jörg Preukschat. Die ersten Bilder des Teams zeigen das Abschluss-Feuerwerk der Nordhorner Maikirmes, ein Hochzeitspaar inmitten der Itterbecker Heide und einen romantischen Sonnenaufgang im Dalum-Wietmarscher Moor. Gute Motive gibt es zuhauf in der Region, heißt es vom Verein: „Wir haben Moor und Erdöl, weite Felder und dichte Wälder, Städte und Dörfer, Menschen und Tiere, Sandstein und Torf, Musik und Stille. Diese Mischung macht die Region für Fotografen so interessant.“

Alle Aufnahmen des Grafschafter Teams sind auf www.fotocommunity.de/natur/team-west-1/20305 zu sehen. Die schönsten Aufnahmen des Wettbewerbs werden auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin präsentiert.

Hobbyfotografen seit 2009 aktiv

Einige Fotografen gründete 2009 einen Foto-Stammtisch in Nordhorn, um sich über das gemeinsame Hobby auszutauschen. Vor vier Jahren ging daraus der Grafschafter Fotoverein „FotoGraf“ hervor, der auf 29 Mitglieder angewachsen ist. Von der Porträt-, über Festival- bis hin zu Naturfotografie reicht das Interessengebiet der Mitglieder.

Alle zwei Wochen treffen sie sich, um ihre Erfahrungen auszutauschen. Zudem werden gemeinsam Fachseminare besucht und Fototouren in der Grafschaft und auch in weiter entfernte Regionen und Städten unternommen. Die Aufnahmen werden in Ausstellungen gezeigt und in Bildbänden abgedruckt. Mitglied bei „FotoGraf“ kann jeder werden, der Spaß am Fotografieren hat. Mehr Informationen zum Verein gibt es online auf www.fotograf-ev.de.