Grafschaft

Grafschafter Feuerwehrfrauen üben gemeinsam

Mehr als 30 Frauen sind bei den freiwilligen Feuerwehren in der Grafschaft im Einsatz. Rund ein Dutzend der weiblichen Rettungskräfte hat sich zum ersten Workshop für Feuerwehrfrauen auf Kreisebene getroffen.

Emlichheim. Bei der Zusammenkunft am Gerätehaus in Emlichheim standen Themen mit praktischen Übungen, ein Fachvortrag durch die Polizei sowie der Austausch untereinander auf dem Plan. Die Initiatorinnen der Veranstaltung sind die Kreisfeuerwehrfrauensprecherinnen Lore Schoemaker und Cathrin Grävemäter. „Wir wurden in den vergangenen Jahren vom Landesfeuerwehrverband zu verschiedenen Workshops an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Celle eingeladen. Die waren sehr interessant, sodass wir auf die Idee kamen, solches auch für die Kameradinnen im Landkreis anzubieten“, berichten die Kreissprecherinnen. Gesagt, getan – so konnte es am Samstagvormittag pünktlich um 10 Uhr losgehen. Ein Team um Emlichheims Ortsbrandmeister Reinhard Peters hieß die Gäste willkommen.

Nach der Begrüßung ging es direkt ans Werk. Die Gruppe wurde geteilt, und während sich die eine Hälfte mit dem Öffnen von Türen und Fenstern an geschlossenen Gebäuden beschäftigte, erfuhr die andere Hälfte viel Wissenswertes zum Umgang mit Lufthebern und Hebekissen. Beide Gerätetypen werden mit Druckluft befüllt und können so Gegenstände – etwa ein verunglücktes Fahrzeug – anheben, um darunter eingeklemmte Menschen zu retten. Während die kleineren Hebekissen durch ihre schmale Beschaffenheit auch bei engsten Verhältnissen zum Einsatz kommen können, zeichnen sich die wuchtigen Luftheber durch eine deutlich größere Hubhöhe aus. Das Prinzip ist jedoch bei Beiden gleich: Die Geräte müssen durch Schläuche mit einer Druckluftflasche verbunden werden; zudem gilt es, ein Steuerorgan zum Ein- und Ablassen der Luft zwischenzuschalten.

Auf die Frauen wartete auch gleich eine knifflige Übung: Mithilfe zweier Hebekissen sollten sie ein Konstrukt aus Klappleiter und Bierbank gleichmäßig anheben. Holzblöcke sollten zum Unterbau verwendet werden, um eine möglichst große Höhe zu schaffen. Das Perfide: Eine bis zum Rand mit Wasser gefüllter Kiste auf der Leiter strafte die Einsatzkräfte bei jedem kleinen Fehler mit einem kühlen Platscher von oben.

Weitere Schärfe brachte die Tatsache ins Spiel, dass die Kameradin am Steuerorgan im Nebenraum weilte und beim Regulieren des Luftdrucks auf die Kommandos ihre Kolleginnen angewiesen war. Doch die Feuerwehrfrauen wissen: Auch bei realen Einsätzen herrschen keine Idealbedingungen, und eine Rettungsaktion muss auch bei Dunkelheit und Regen funktionieren. So schlugen sich die Helferinnen bei ihrer Übung wacker und nahmen dabei viele hilfreiche Tipps durch den Ortsbrandmeister auf. Sowohl erfahrene als auch „brandneue“ Kolleginnen nahmen am Workshop teil. Cosima Voß ist erst vor wenigen Monaten der Feuerwehr Ohne beigetreten. Dass sie als Frau in der Unterzahl ist, stört die 22-Jährige nicht: „Ich war bei der Bundeswehr, insofern ist das kein Problem“, erzählt sie.

Auch Mareike Tibbe hat bislang keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht: Seit acht Jahren gehört die 26-Jährige der Ortsfeuerwehr Schüttorf an. „Bei uns gibt es keine Vorurteile, die Frauen packen genauso mit an“, sagt sie und rät interessierten, einfach mal vorbeizuschauen: „Niemand muss Angst haben, in der Männerwelt unterzugehen.“

Auch der zweite Teil des Workshops bot spannende Informationen: Mit großer Aufmerksamkeit verfolgte Feuerwehrfrauen den Fachvortrag von Kriminaloberkommissarin Jessica Lübbers: Sie referierte zum Thema Stalking und Gewalt gegen Frauen. So war es am Ende des erlebnisreichen Tages nicht verwunderlich, dass bei der Feedback-Runde durchweg positive Rückmeldungen abgegeben wurden. Die Kreissprecherinnen Cathrin Grävemäter und Lore Schoemaker freuen sich über die Resonanz und fühlen sich bestärkt: Veranstaltungen wie diese wollen sie nun jährlich in der Grafschaft anbieten.