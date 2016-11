Lokalsport

Grafschafter Boule-Sport feiert seine Kreismeister

Die erfreuliche Bilanz nach zehn Jahren Boule in der Grafschaft: Mehr als 500 Spielerinnen und Spieler in 52 Mannschaften nehmen am Ligaspielbetrieb teil.

hlw Nordhorn. Im Festsaal des Restaurants „Rammelkamp“ trafen sich mehr als 170 Freunde des Boule-Sports, um gemeinsam ihre Kreismeister und Staffelsieger zu ehren. Der Vorsitzende des Kreisverbandes Boule-Sport, Manfred Sundag vom FC Schüttorf 09, hieß besonders die jungen Boule-Sportler willkommen. Er lobte das Engagement aller, was dazu beitrage, dass der Boule-Sport in der Grafschaft Bentheim innerhalb von zehn Jahren von anfangs fünf auf 52 Teams aus 28 Vereinen gewachsen sei. Mehr als 500 Spielerinnen und Spieler würden aktiv am Ligaspielbetrieb teilnehmen.

Albin Arndt vom FSV Füchtenfeld moderierte den Abend und ließ die Entwicklung des Boule-Sports in der Grafschaft Revue passieren. Vor zehn Jahren trafen sich Vereinsvertreter des FC Schüttorf 09, JdB Denekamp, SV Bad Bentheim, TV Sparta 87 Nordhorn und FSV Füchtenfeld, um den Ligaspielbetrieb Boule-Sport Grafschaft Bentheim zu gründen. Den Spielbetrieb machten die Boule-Gesprächsrunden so erfolgreich, denn alle Vereine hatten die Möglichkeit, sich einzubringen, um den Grafschafter Boule-Sport immer auf Kurs zu halten.

Ohne die Homepage wäre die Organisation des aktuellen Spielbetriebes undenkbar, betonte Arndt. Die Schüttorfer Boule-Halle biete seit 2010 die Möglichkeit, auch im Winter die Boule-Aktivitäten fortzuführen. Diesen Vorteil dürfe man nicht unterschätzen. „Der Boule-Sport selbst ist eine Sportart, die so perfekt zu uns passt – damit meine ich in erster Linie die Generation 50plus“, sagte Arndt und erklärte: „Boule ist einfach zu lernen, aber schwierig zu meistern. Und das macht den Reiz aus. Jeder von euch erlebt es immer wieder beim Training und im Wettkampf, wie weit Theorie und Umsetzung auseinanderdriften können.“

Die Qualität des Boule-Spiels in dieser Region habe in den letzten Jahren enorm zugelegt, sodass einem um die Zukunft des Grafschafter Boule-Sports nicht bange werden müsse, meinte Arndt. „Der Eine oder Andere von uns wird in Zukunft sicherlich auch auf Landesebene für positive Schlagzeilen sorgen. Doch bei allem Ehrgeiz, den wir ja nun mal im Wettkampf zeigen, müssen auch zukünftig der Spaß am Spiel mit den Eisenkugeln und die sportliche Fairness immer noch oberste Priorität haben“, sagte Arndt, dem Sundag für seine Leistungen um den Boule-Sport mit einem Präsent dankte.

Bodo Werner vom geschäftsführenden Vorstand des Grafschafter Kreissportbunds stellte heraus: „Gerade der Boule-Sport ist für die Generation 50plus die Sportart, in der man sich in einer Gemeinschaft körperlich fit halten und am Wettkampfbetrieb teilnehmen kann. Der Boule-Sport wird sich in Zukunft in der Grafschaft weiter etablieren.“