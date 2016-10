GN-Szene

Grafschafter berichten aus Neuseeland

Seit mehr als acht Monaten sind Annika und Sebastian aus Emlichheim in Neuseeland unterwegs. Für GN-Szene berichten sie von ihren Erfahrungen bei Sight-Seeing und der Arbeit, um die Reise möglich zu machen.

Eigentlich sind wir zum Arbeiten auf die Locron Farm – dem besten „Wwoofingplatz“ aller Zeiten – gekommen. Aber in der ersten Woche hatten wir erstmal frei. Das nutzen wir natürlich aus und fuhren hoch nach Coromondel, um die Cathedral Cove (hier wurden unter anderem die Chroniken von Narnia gedreht) und den Hot Water Beach zu besuchen.

Wir sind um 5 Uhr losgefahren, um der Touristenmenge zu entkommen. Als wir ankamen, ging die Sonne gerade auf. Es ist einer der schönsten Strände, die ich je gesehen habe. Der Sand war schön weiß, das Wasser blau und es waren kaum Menschen da. Eine Stunde später war der Strand dann schon überfüllt. Für uns ging es weiter zum Hot Water Beach. Das ist ein Strand, der natürlich erhitzt wird – auch ein Touristenmagnet. Wir hatten von unserem Farmer Robby eine Schaufel mitbekommen, damit wir uns an einer guten Stelle – man spürt die Hitze an den Füßen – ein Loch buddeln konnten: Da konnten wir uns reinlegen wie in eine heiße Badewanne.

Die Arbeit geht los

Nach der ruhigen Woche ging die Arbeit los: Die ersten Wochen bereiteten wir den Stall für die Kälbersaison vor. Dafür mussten wir ihn mit Sägespänen füllen. Zudem lernten wir das Melken, Kühe Eintreiben und reinigten mit einem Hochdruckreiniger die Melkstation. Dann ging die Kälbersaison los. Die ersten paar Wochen kamen immer nur ein paar Kälbchen pro Woche, hinterher waren es bis zu zehn Kälber pro Tag. Das hieß jede Menge Arbeit.

Zuerst kamen die Neugeborenen in „Stall Nr 1“. Hier wurden sie mit der Hand gefüttert und bekamen Muttermilch. Nach vier Tagen kamen sie in den nächsten Stall, wo wir sie daran gewöhnten, aus einer Schale mit Zitzen zu trinken. Außerdem bekamen sie dann die normale Milch von den Kühen. Die Milch ist sehr unterschiedlich: Die Muttermilch stammt von den Kühen, die gerade erst gekalbt haben, und ist eher dickflüssig und gelb. Die Milch von den Milchkühen – also denen, die schon vor Wochen gekalbt haben – ist flüssiger und weiß.

Ein paar Wochen brauchte es, dann durften die Kälbchen auch nach draußen. Das war immer ein besonders schöner Augenblick, wenn sie glücklich losrannten und alles entdecken wollten. Jeden Tag wechselten wir die Weide, damit die Kälbchen lernen, von alleine vor uns her zu laufen, was nach ein paar Tagen schon ziemlich gut klappte. Sie kamen von alleine und rannten freudig zur nächsten Wiese. Zwischendurch kam die Tierärztin, um zu schauen, wie es den Kälbchen und ihren Müttern ging. Plötzlich waren schon drei Monate um und wir beschlossen, noch einen weiteren Monat zu bleiben, da es uns hier so gut gefiel.

Ein Tagesablauf für Frühaufsteher

Früh Aufstehen war auf der Farm an der Tagesordnung. Um 5 Uhr morgens wurde gemolken, ab 7 Uhr fütterte ich die Kälber, dann wurde alles wieder sauber gemacht. Anschließend füllten wir die Milchwagen für die Kälber draußen auf und fütterten sie dann auf den Weiden. Zwischendurch liefen die Kühe wieder zurück auf ihre Weiden und wir brauchten dann nur noch die Gatter hinter ihnen schließen. Um 10 Uhr war dann unsere Frühstückszeit. Danach gab es Mais für die Kühe. Um 15 Uhr wurden die Kühe das zweite Mal gemolken. Der Tag endete meistens um 17 oder 18 Uhr. Bei der Arbeit haben wir wirklich sehr viel über Kühe und die Farm gelernt. Außerdem ist unser Englisch besser geworden und es war eine tolle Erfahrung.

Nach den vier Monaten füllten wir die Formulare für das „Extend Visa“ aus und schickten es zur Immigration. Man kann nämlich, wenn man drei Monate in der Landwirtschaft (aber auch in anderen Bereichen) gearbeitet hat, sein Visum um drei Monate verlängern.

