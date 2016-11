Grafschaft

Grafschaft wappnet sich gegen die Vogelgrippe

Seit Sonnabend gilt im Landkreis die Pflicht, Geflügel im Stall zu halten. Groß ist die Sorge, dass die Geflügelpest auch die Grafschaft heimsucht. Im Landkreis werden zurzeit 9,4 Millionen Stück Geflügel gehalten.

Nordhorn. Das letzte Mal, dass die Geflügelpest in der Grafschaft Bentheim festgestellt worden war, ist noch in der Erinnerung präsent. Ein Mastbetrieb mit 38.000 Legehennen war befallen. Alle Tiere wurden getötet. Im März 2014 war der als „mild“ bezeichnete Vogelgrippe-Subtyp H5N1 als Verursacher ausgemacht worden. Praktisch in allen Nachbarkreisen und auch in Holland war das Virus nachgewiesen worden; zumeist in toten Wildvögeln.

Jetzt ist wieder ein Virus unterwegs. Diesmal kein als „milde“ bezeichneter Typ, sondern der „hochansteckende“ H5N8. In Grumby in Schleswig-Holstein ist die erste Hühnerfarm betroffen, vom Virus befallene Wildvögel wurden bereits an vielen Orten im nördlichsten Bundesland Deutschlands nachgewiesen. Prophylaktisch haben deshalb nicht nur die Niederlande, sondern viele Landkreise Niedersachsens und nun auch Nordrhein-Westfalen eine Stallpflicht für Geflügel, vom Huhn über die Ente, Gänse, Wachteln, Laufvögel, Perl- und Rebhühner erlassen. Das heißt: Bis zum 31. Januar muss das Geflügel im Stall gehalten werden oder zumindest in einem dicht umzäunten und überdachten Gehege, denn die Ansteckung droht aus der Luft, von Wild- und Zugvögeln.

Zoo packt die Hühner weg

„Wir waren die Ersten“, sagt Dr. Heike Weber, Tierärztin im Tierpark Nordhorn. Der Landkreis habe den Park schon früh gewarnt, denn das Auftreten von Vogelgrippe in einem Tierpark hat große Auswirkungen. Dann müssen Anlagen gesperrt und viele Tiere getötet werden. Der Schaden ist wirtschaftlich und emotional immens. Deshalb hatte man im Tierpark das Auftreten der Vogelgrippe im Norden mit großer Sorge beobachtet. Mitte vergangener Woche ging es dann los. Sprichwörtlich alle Hände voll zu tun hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vom Geflügel vom Vechtehof über die Graugänse und Twente-Gänse, von den Emus und Straußen bis hin zu den Enten musste alles „unter Dach und Fach“ gebracht werden. Zum Teil genügte es, überdachte und eingezäunte Großvolieren mit spatzensicheren Netzen zu umhüllen. Anderes Geflügel musste mangels anderer Möglichkeiten ganz eingestallt werden. Da mancher Stall nur für die Nacht gedacht war, hat er sich nun als zu klein erwiesen. „Einige Tiere haben wir umquartiert“, berichtet Weber. Das hat zur Folge, dass nicht mehr sämtliches Geflügel den Besuchern gezeigt werden kann.

„Die größte Aktion war das Ablassen des Ententeichs“, erzählt Weber, aber auch daran führte kein Weg vorbei. Demnächst werden an leeren Gehegen auch Hinweise erläutern, warum hier die Tiere nicht zu sehen sind. Doch noch sind die Einstallungsarbeiten in vollem Gange.

Wildvögel sterben

Nach gängigen Erkenntnissen wird die Geflügelpest durch Wildvögel, insbesondere im Rahmen des Vogelzugs, weitergetragen. Der NABU geht jedoch davon aus, dass das hochansteckende Virus H5N8 in kommerziellen Geflügelbetrieben entstanden ist und dann die Wildvögel befallen hat.

Doch was tun, wenn man auf dem Gehweg einen verstorbenen Vogel entdeckt. Diese Frage hat am Freitag ein GN-Leser aufgeworfen. Er hatte auf dem Gehweg am Euregium in Nordhorn einen toten Häher gefunden und das Veterinäramt angerufen. Dort bekam er die barsche Antwort, dass man für solche Dinge weder das Personal habe, noch sich darum kümmern könne. – Ob der Vogel an der Vogelgrippe gestorben ist, wird sich so also nicht klären lassen. – Auf Anfrage der GN antwortete der Landkreis, beim Fund von toten Singvögeln könne man sie mit einer Plastiktüte aufnehmen und in einer Mülltonne entsorgen. Mehrere tote Tiere, tote Gänse, Schwäne, Enten oder Greifvögel sollten dem Veterinäramt oder der Polizei gemeldet werden. Der Erreger sei für Menschen als nicht ansteckend eingestuft. Danach solle man „ein Mindestmaß an Hygiene beachten und sich die Hände waschen“. Die Spezialisten des ebenfalls befragten Loeffler-Instituts sehen das etwas differenzierter. Ihre Antwort lautet: „Die Untersuchung eines verendeten Wildvogels liegt im Ermessensspielraum des Veterinäramtes, je nachdem, welche Vogelarten gerade prioritär untersucht werden. Insofern war die Meldung über den Fund durchaus richtig. Von einem Anfassen des verendeten Tieres bitten wir ausdrücklich abzusehen.“

Mit Vogelgrippe oder Geflügelpest ist die selbe Vogelkrankheit gemeint, von der es mehrere Varianten gibt. Die derzeit bei Wildvögeln unter anderem in Ungarn, Polen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen nachgewiesene Variante H5N8 gilt als hoch ansteckend, aber auf den Menschen als nicht übertragbar. Gleichwohl sind an einer anderen Variante in den vergangenen Jahren im asiatischen Raum auch Menschen erkrankt und verstorben.

Typisch für Grippeviren, sowohl jene, die Menschen befallen, als auch bei „Vogelviren“, ist, dass sie sich verändern und anpassen können. Nach Auskunft des in der Vogelseuchenerforschung führenden Friedrich Löffler-Instituts (FLI) gibt es auch bei H5N8 Anzeichen, dass sich das Virus verändert. Im Rahmen der derzeitigen Vogelgrippewelle ist das Virus auch in einer Hühnerfarm in Schleswig-Holstein aufgetaucht. 30.000 Legehennen wurden getötet. Die große Sorge ist, dass Wildvögel das Virus auch in andere Betriebe tragen. Deshalb wurde auch in der Grafschaft Bentheim ab Sonnabend, 10. November, die Stallpflicht verhängt. is