Grafschaft: Sturm hinterlässt nur geringe Schäden

Vergleichsweise geringe Schäden hat das Sturmtief Thomas am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag in der Grafschaft Bentheim hinterlassen. Dennoch gab es mindestens zwei Verletzte.

Video Umgeknickte Bäume und Verkehrsunfälle - die Sturmbilanz Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Emsland/Grafschaft Bentheim: Sturmtief Thomas verschonte die Region zwar nicht, große Schäden blieben aber aus.

gn Nordhorn. Vor allem Äste und Bäume sind durch das Sturmtief Thomas am Donnerstagabend in der Grafschaft auf die Straßen gefallen, teilte die Polizei mit. Besonders im Bereich Bad Bentheim sind mehrere Bäume umgeknickt. Sie wurden von den Freiwilligen Feuerwehren entfernt. „Glücklicherweise kam es in der Obergrafschaft zu keinen Unfällen durch den Sturm“, sagte ein Polizeisprecher. Dagegen wurden in Wietmarschen mehrere Fahrzeuge beschädigt, als ein Telefonmast auf der Straße Pferdebahn gegen 18.50 Uhr umknickte und auf sie fiel. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. In Esche wurde gegen 15.35 Uhr auf der Hauptstraße ein Auto von einer Windböe erfasst und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford Transit. Eine Autofahrerin und ein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Feuerwehr Nordhorn meldete zehn Einsätze wegen umgestürzter Bäume. Unfall im Emsland Durch den Sturm gab es im emsländischen Börger einen Verkehrsunfall. Aufgrund eines umgestürzten Baumes auf der Neubörgerstraße musste ein 50-jähriger Autofahrer gegen 19.20 Uhr eine Vollbremsung durchführen und kam noch vor dem Baum zum Stehen. Ein entgegenkommender 18-jähriger Autofahrer erkannte das Hindernis zu spät und kollidierte mit dem Baum. Der Baum wurde bei dem Zusammenstoß gegen das andere Fahrzeug gedrückt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Fahrer blieben unverletzt.

