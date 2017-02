Grafschaft

Grafschaft ab Sommer „roamingfreie Zone“

Durch einen EU-Beschluss fallen die letzten Schranken bei den Durchleitungskosten (Roaming) durch Mobilfunknetze fremder Anbieter in Europa. Damit wird auch die Grafschaft zum 15. Juni zur „roamingfreien Zone“.

Nordhorn. Für die Grafschafter Bevölkerung bedeutet das Ende der Roaming-Gebühren in Europa vor allem eines: Wer zum Beispiel regelmäßig zum Einkaufen in Nachbarorte jenseits der Grenze fährt, wird nicht mehr unangenehm überrascht, wenn sich sein Handy beziehungsweise Smartphone automatisch in ein niederländisches Netz einwählt und sich bei abgehenden oder eingehenden Gesprächen am Ende des Monats zusätzliche Kosten auf der Rechnung seines Mobilfunkanbieters finden.

Aufgrund der Grenznähe kann es natürlich auch umgekehrt der Fall sein, dass sich Niederländer über eine erhöhte Monatsabrechnung ihres Mobilfunkanbieters ärgern, wenn sie in der Grafschaft zu Besuch und hier mit ihrem Smartphone online sind.

Bestes Beispiel für beide Situationen ist GN-Redakteur Freimuth Schulze, der als „Grenzgänger“ in Denekamp wohnt und im GN-Verlagsgebäude nur wenige hundert Meter von der Grenze entfernt arbeitet. Er freut sich über die endgültige Abschaffung dieser zusätzlichen Kosten: „Bei jedem Grenzübertritt – und das sind in meinem Fall viele – klickt es auf meinem Handy: Mein niederländischer Provider teilt wieder die Gebühren für das Telefonieren aus dem Ausland mit. Damit ist es bald vorbei: Die Roaming-Gebühren werden abgeschafft. Gut so!“

„Handy häufig einfach liegen gelassen“

Auch der Nordhorner Bäckermeister Alois Altendeitering weiß ein Lied von erhöhten Handykosten zu singen. Der bis vor einigen Jahren mit einem Verkaufswagen auf Märkten in Denekamp, Oldenzaal, Enschedes, Weerselo und Tubbergen präsente Altendeitering erinnert sich im GN-Gespräch an Zeiten, in denen die Kosten für eine Minute Telefonat noch 1,69 DM betrugen: „Wie ein heißes Eisen habe ich mein Handy daher manchmal einfach liegen gelassen, wenn ich in den Niederlanden unterwegs war“, erzählt der Nordhorner, der jahrzehntelang die Bäckerei an der Denekamper Straße betrieb.

„Damals konnte ich auch nie sagen, ob ich in ein niederländisches Netz eingeloggt bin oder nicht“, so Altendeitering weiter. „Oft haben Leute irgendetwas Unwichtiges zu sagen gehabt, wenn ich dran gegangen bin. Und am Ende des Monats kam dann regelmäßig die Überraschung auf der Handyrechnung“, fügt der mittlerweile im Ruhestand befindliche Bäcker hinzu.

Der Wegfall der Roaming-Gebühren im Juni ist für Alois Altendeitering auch als Rentner weiterhin ein Thema, weil er seit Jahren aktives Mitglied im Mannenkoor Denekamp ist und regelmäßig zu den Proben ins Nachbarstädtchen fährt. „Aus diesem Grund habe ich viele Freunde in Denekamp, die ich des Öfteren privat besuche. Dann brauche ich mir bald keine Gedanken mehr zu machen, ob ich am Ende des Monats wieder draufzahlen muss“, fasst Altendeitering den EU-Beschluss als „persönliches Geschenk“ auf.