Grabpflege: Fehler in Friedhofssatzung?

Große Hilfsbereitschaft für 97-Jährige im Osnabrücker Grabpflegestreit

Osnabrück. Freiwilligenhilfe gegen Bürokratie: Im Grabpflege-Streit zwischen einer 97-jährigen Osnabrückerin und der Friedhofsverwaltung der Stadt bahnt sich eine Lösung an, von der alle profitieren könnten. Dabei scheint nicht einmal sicher, dass die alte Dame überhaupt zur Grabpflege verpflichtet ist.

Bis zu 5000 Euro Bußgeld für eine verwitwete Altenheimbewohnerin mit höchster Pflegestufe, die sich nach Ansicht der Stadt unzureichend um das Grab einer Angehörigen auf dem Heger Friedhof kümmert? Das wollen viele Bürger nicht zulassen. Dutzende Firmen, Vereine und Privatleute boten der alten Dame spontan ihre Hilfe an.

Von Gärtnereien über den Rotary Club bis hin zur Mutter in Elternzeit: Sie alle wollen rasch zupacken und das verwahrloste Grab auf dem Heger Friedhof in Ordnung bringen, um der betroffenen Seniorin weiteres Ungemach zu ersparen. Für das Vorgehen der Behörde zeigen die meisten dabei wenig Verständnis.

Die Stadt möge sich für ihr Mahnschreiben an die 97-Jährige schämen, heißt es in Kommentaren in sozialen Netzwerken. Von „Bürokratie im Endstadium“ ist die Rede, von einer „herzlosen“ Verwaltung, der es an Menschlichkeit und Fingerspitzengefühl fehle.

Es gibt jedoch auch Nutzer, die vor „allgemeiner Ämterschelte“ warnen und der Meinung sind, dass die Sachbearbeitung korrekt erfolgt sei. Schließlich dürfe die Stadt „keinen Präzedenzfall schaffen und Klagen riskieren“, indem sie von eigenen Vorschriften abweiche, heißt es in den Kommentaren.

Aber hat die Osnabrücker Friedhofsverwaltung hier wirklich alles richtig gemacht? Die auf Bestattungskultur spezialisierte Verbraucherinitiative Aeternitas (Königswinter) bezweifelt das. Ihrer Ansicht nach entbehrt der ganze Vorgang einer rechtlichen Grundlage. „Wahrscheinlich ist die Dame gar nicht verpflichtet, das Grab der Schwägerin zu pflegen“, teilt der Verein mit.

Offenbar habe die 97-Jährige sich nie ausdrücklich damit einverstanden erklärt, das Nutzungsrecht für die 2003 von ihrem Ehemann bestellte Wahlgrabstätte nach dessen Tod als Erbin zu übernehmen. Diese Willensbekundung sei jedoch zwingend erforderlich. Das gehe auch aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts Saarlouis vom 23. Mai 2016 hervor (Az.: 3 K 958/15).

Eine Friedhofsverwaltung dürfe demnach in ihrer Satzung nicht eigenmächtig bestimmen, dass das Grabnutzungsrecht auf die Erben eines verstorbenen Grabnutzers übergehe. Doch genauso wird es in Osnabrück wohl gehandhabt: „Wer das Erbe annimmt, dessen Einverständnis setzen wir voraus“, erklärt Katrin Hofmann, Sprecherin des zuständigen Osnabrücker Servicebetriebs (OSB), auf Nachfrage . Im Fall der 97-jährigen Witwe scheint für den Aeternitas-Rechtsreferenten Torsten Schmitt damit klar: „Es ist kein Nutzungsrechtsverhältnis entstanden. Die Dame hat folglich weder für eine Grabpflege zu sorgen noch Gebühren zu bezahlen.“

Unabhängig davon zeigte sich ihre Bevollmächtigte Elke Osman überwältigt von der Welle der Hilfsbereitschaft. „Das finde ich ganz toll, herzlichen Dank an alle, die sich hier engagieren wollen“, sagte sie . Sie werde die Angebote sichten und sich dann mit den Helfern der Wahl in Verbindung setzen.