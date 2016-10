Niedergrafschaft

GN-Kinderseite: Wenn die Knollie den Boogie singt

Wie Schulunterricht und Spaß zusammenpassen, haben Kinder der Grundschule Lohne und des Schulkindergartens in der vergangenen Woche erlebt. In einer riesigen Aktion haben sie gut drei Tonnen Kartoffeln eingesammelt.

Lohne. Das war ganz schön viel Arbeit, die die Kinder in Lohne auf dem Stundenplan stehen hatten. Doch diese Arbeit hat allen Schülern so viel Spaß gemacht, dass sie an einem Vormittag damit fertig waren. Viele Körbe voll Kartoffeln wurden am vergangenen Donnerstag eingesammelt und auf den Treckeranhängern ausgekippt. Bei den ganz dicken ging es ruckzuck, die kleineren dauerten natürlich länger. Aber es wurde solange gesammelt, bis keine der gelben Früchte mehr auf dem Acker gegenüber dem Schulzentrum lagen.

Bildergalerie Kartoffelernte in Lohne Bild / Bild kaufen Foto: Manfred Münchow

Sina Altendeitering und Noel Hardt aus der Klasse 4b haben kräftig mitgeholfen. Doch sie finden es auch gut, dass das Thema Kartoffeln und Ernte vorher im Unterricht behandelt wurde. Und zwar nicht nur in Sachkunde. Auch im Musikunterricht drehte es sich mit viel Spaß um das Thema. „Wenn die Kartoffel Knollie den Boogie singt“, heißt der Hit, den sie gern gesungen haben.

Noel Hardt hat es gefallen zu beobachten, mit welch kleinen Maschinen früher Kartoffeln geerntet wurden. Und die Trecker waren auch viel kleiner als die heutigen Fahrzeuge. Auf dem Kartoffelacker hatten die Mitglieder des Heimatvereins Lohne, die sich die Aktion ausgedacht hatten, einen kleinen Trecker von früher vor einen ganz großen Trecker mit einem noch größeren Kartoffelroder gestellt. Das sah aus wie ein Spielzeug vor einer echten Maschine.

Sina Altendeitering weiß, dass einige Kinder noch lernen müssen, wie und wo Kartoffeln wachsen. Sie selbst braucht das nicht mehr. Schließlich lebt sie mit ihrer Familie auf einem Bauernhof und weiß viel darüber. Und auf dem Nachbarhof werden auch Kartoffeln angebaut.

Wenn Sina und Noel gefragt werden, als was Kartoffeln am besten schmecken, fallen ihnen natürlich sofort Pommes ein. Doch sie mögen auch gern Kartoffelbrei, Bratkartoffeln und Auflauf. Und bei Sina zu Hause gibt es regelmäßig Kartoffelpuffer. Die machen die Mama und die Oma abwechselnd fast jede Woche einmal. „Das schmeckt lecker“, freut sich Sina schon aufs nächste Mal.

Der Schulunterricht auf dem Acker, der hat Sina Altendeitering und Noel Hardt eine Menge Spaß gemacht. Aber Landwirte wollen sie später trotzdem nicht werden. Die beiden Neunjährigen haben beide die gleichen Berufswünsche: „Polizist oder Lehrer“. In der Freizeit machen sie gern Sport. Der Lieblingsfußballverein von Noel ist Borussia Dortmund, Sina sagt ganz klar: „SV Union Lohne.“