GN-Kinderseite: Leuchtende Rüben im Herbst

Halloween-Kürbisse kennt in Deutschland fast jedes Kind. Aber auch schon lange bevor dieser Brauch hier bekannt war, wurden Laternen geschnitzt: aus Rüben. Das haben Kinder beim „Nordhorner Oktober“ selbst ausprobiert.

Nordhorn. Für die Runkelrübe gibt es ganz verschiedene Namen: Mancherorts heißt sie Vieh-Mangold, in Hessen wird sie Dickwurzel genannt. Doch stets ist dieselbe Pflanze gemeint, die bei einer Aktion auf dem Stadtfest „Nordhorner Oktober“ im Mittelpunkt stand. Dort haben sich Mädchen und Jungen Laternen aus Runkelrüben geschnitzt. Angeleitet wurden sie dabei von Naturlandbauer Everhard Hüseman.

Früher war es ganz normal, dass man die Rübe an den Höfen kleingeschreddert und an die Tiere verfüttert hat. Im Herbst haben die Kinder dann die Runkeln zum Basteln verwendet. „Auch ich kenne das noch aus meiner Kindheit“, erzählt Bauer Hüseman. Heutzutage wissen das viele junge Leute nicht mehr und kennen nur noch die Halloween-Schnitzereien.

Auch für die sechsjährige Charlotte ist es das erste Mal, dass sie eine Runkellaterne herstellt. Die Vorarbeit hat Everhard Hüseman selbst geleistet: Er hat das obere Ende der Rübe abgeschnitten und sie dann ausgehöhlt – mit dem elektrischen Holzbohrer. „Die gelben Runkelrüben früher hatten einen größeren Wasseranteil“, erklärt er. Das bedeutet, dass sie weicher waren. Die roten Rüben sind zu hart, um sie selbst auszukratzen.

Charlotte hat einen Löffel zu Hilfe genommen, um die letzten Späne aus der hohlen Wurzel zu schaben. Die würden sonst faulen. Dann schnitzt sie Augen, Nase und einen gruseligen Zickzackmund hinein. Nachdem sie damit fertig ist, wird ein Teelicht hineingestellt und das obere Ende – die Mütze – wieder aufgesetzt. So kann Charlotte die Rübenlaterne vors Haus stellen, damit sie an dunkeln Abenden leuchtet.

Auch wenn viele Kinder die Tradition der Runkelrübenlaternen heute nicht mehr kennen: Die Aktion in der Nordhorner Innenstadt hat gezeigt, dass das Interesse daran immer noch groß ist und es den Mädchen und Jungen viel Spaß gemacht hat. Um die 150 Laternen sind so an zwei Tagen entstanden und alle Kinder sind mächtig stolz auf ihre Ergebnisse. Auch in anderen Orten der Grafschaft wird gelegentlich ein Rübenschnitzen veranstaltet. Vielleicht gestaltet ihr ja selbst einmal eure eigene schaurig-schöne Laterne.

