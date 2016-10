Niedergrafschaft

GN-Kinderseite: Freundlich-frech oder fies-frech?

„Frech muss man sein“: Unter diesem Motto war Rainer Rudloff in der Grundschule Georgsdorf. Mit Geschichten vom Sams und von Michel aus Lönneberga zeigte er den Unterschied zwischen freundlichem und fiesem Frechsein.

Georgsdorf. Dieser Freitagmorgen in der Grundschule Georgsdorf war anders als die anderen. Für alle Kinder der Klassen eins bis vier stand in der ersten Stunde weder Mathe noch Sachkunde auf dem Stundenplan. Die Schüler und Lehrer begrüßten nämlich einen ganz besonderen Gast in ihrer Schule: den Schauspieler Rainer Rudloff. Seit vielen Jahren reist der Mann mit den langen Haaren durch ganz Deutschland und hält spannende Lesungen vor Kindern und Erwachsenen.

Auch in Georgsdorf war die Vorfreude riesig. Im Computerraum wurde alles vorbereitet, sodass sämtliche Schüler dort einen Platz fanden. Mit bunten Decken und Kerzen entstand sogar eine kleine Bühne für den Vorleser.

Geschwister können manchmal frech sein

Dann war es so weit: Gegen 8 Uhr saßen alle Mädchen und Jungen gespannt auf ihren Plätzen und warteten auf den Künstler. Bald konnten sie ihn hören: Mit einer fröhlichen Melodie auf der Mundharmonika tanzte er durch den Flur herbei und sprang vergnügt in den Raum. So herrschte vom ersten Moment an auch beim Publikum beste Stimmung.

Gleich stellte er das Thema seiner Lesung vor: „Frech muss man sein“. Damit hatten viele der Schüler bereits eigene Erfahrungen gemacht. Besonders die Geschwister können manchmal ganz schön frech und nervig sein, erzählten einige. Doch Rainer Rudloff machte auf einen wichtigen Unterschied aufmerksam: Man kann freundlich-frech und fies-frech sein. Er fragte die Kinder, woran das eine und das andere erkannt wird und bekam die richtigen Antworten: Wenn man freundlich-frech ist, also man jemanden neckt oder ihm einen kleinen Streich spielt, können hinterher alle darüber lachen. Das Frechsein ist dann nur Spaß, der nicht böse gemeint ist. Wer fies-frech ist, zum Beispiel andere Menschen ärgert, ausgrenzt oder verspottet, verletzt sie damit. Das wird spätestens dann deutlich, wenn jemand weint.

Geschichten von Michel und vom Sams

Zwei Geschichten hatte Rainer Rudloff zu diesem Thema mitgebracht: Die erste stammte von der beliebten schwedischen Schriftstellerin Astrid Lindgren und handelte von Michel aus Lönneberga, einem Bauernjungen, der für seine Streiche bekannt war. Michel wollte der Magd Lina helfen, einen schmerzenden Zahn zu ziehen. Bei einem der Versuche band er einen Faden an den Zahn und an sein Pferd Lukas. Beim Losgaloppieren sollte der Zahn herausploppen – allerdings rannte Lina dem Pferd hinterher und der Plan missglückte.

Die zweite Geschichte, geschrieben von Paul Maar, ging um das sonderbare Sams, das eines Tages von Herrn Taschenbier adoptiert wird. Als die Beiden in ein Kaufhaus gehen, sorgt das Sams für Tumult und treibt die Verkäufer in den Wahnsinn. Beide Geschichten trug Rainer Rudloff mit viel Energie vor, er verstellte seine Stimme und wirbelte herum.

Viel Applaus für Rainer Rudloff

Die meisten Schüler kannten Michel und das Sams bereits. Nun ging es aber wieder um die Frage, ob die Figuren freundlich-frech oder fies-frech sind. Bei Michel waren sich die meisten einig: Er hat die Aktion mit dem Zahnziehen gut gemeint. Beim Sams war die Sache nicht so einfach. Die schikanierten Verkäufer konnten nämlich nicht darüber lachen.

Bei den Schülern kam der Vortrag von Rainer Rudloff bestens an. Die Geschichten waren unterhaltsam, und gleichzeitig konnten die Kinder dabei über das eigene Verhalten nachdenken: Ist man freundlich-frech oder fies-frech zu seinen Mitmenschen? Mit einem kräftigen Applaus wurde der Künstler schließlich verabschiedet.

Dieser Artikel erscheint am Dienstag auf der GN-Kinderseite – hier auch als E-Paper.