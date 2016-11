Niedergrafschaft

Glocke in Wietmarscher Wallfahrtskirche abgestürzt

Im Turm der Wallfahrtskirche in Wietmarschen ist bereits am 10. November eine Glocke abgestürzt. Erst am Mittwoch wollen Bistum und katholische Kirchengemeinde über „nähere Umstände und mögliche Ursachen“ informieren.

Wietmarschen. Für viele überraschend kam am Dienstagmittag die Einladung zu einer Pressekonferenz. Darin schreibt Hermann Haarmann von der Bischöflichen Pressestelle in Osnabrück: „Im Turm der Wallfahrtskirche in Wietmarschen ist vor einigen Tagen eine Glocke abgestürzt. Der Motor für den Antrieb des Geläutes wurde dabei zerstört, ansonsten gab es nur leichten Schaden am Gebälk und an der Glocke selbst. Das Geläut war zum Zeitpunkt des Absturzes nicht in Betrieb.“ Die genaue Ursache des Glockenabsturzes stehe bislang noch nicht fest, auf jeden Fall sei ein solches Ereignis „äußerst selten“.

In der Kirchengemeinde war das Unglück, das sich im Kirchturm ereignet hat, und bei dem kein Mensch zu Schaden gekommen ist, bereits seit einigen Tagen bekannt. Pfarrer Gerhard Voßhage, auch katholischer Dechant für die Grafschaft Bentheim, hatte am vergangenen Wochenende die Gemeinde und Gäste beim Firmgottesdienst darüber informiert.

Dem Vernehmen nach ist eine der drei Stahlglocken, die sogenannte Glocke Nummer 2, auf den darunter liegenden Boden gestürzt. Neben den drei Stahlglocken befinden sich im Turm der Wallfahrtskirche noch zwei Bronzeglocken. Auch die kleine Glocke, die nach dem Abriss der katholischen Kirche in Füchtenfeld wieder nach Wietmarschen zurückgebracht worden ist, gehört zum Geläut des Turmes.

Wie aus informierten Kreisen in der Kirchengemeinde am Dienstag zu erfahren war, hat die katholische Kirchengemeinde für die Glocken mit einem Unternehmen einen Wartungsvertrag abgeschlossen, dieses Unternehmen soll erst kurz vor dem Absturz der Glocke zur Inspektion in Wietmarschen gewesen sein.

Zu den möglichen Ursachen des Absturzes will neben Pfarrer Gerhard Voßhage und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, Paul Germer, am heutigen Mittwoch auch Andreas Reinartz als Glockensachverständiger des Bistums Osnabrück Auskunft geben.

Dann werden die Beteiligten vermutlich auch erklären, warum über den Absturz einer tonnenschweren Glocke im Turm der Wallfahrtskirche erst fast zwei Wochen später öffentlich informiert wird.