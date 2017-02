Nordhorn

Globetrotter spricht über Krankheit und Weltreise

Der Berliner Globetrotter Sven Marx sprach in Nordhorn über das „Vom Pflegefall zum Globetrotter auf dem Fahrrad“.

Video Globetrotter Sven Marx in Nordhorn Globetrotter Sven Marx im Interview: Er hat einen Vortrag in Nordhorn gehalten und setzt sich für Inklusion von Behinderten in der Gesellschaft ein.

Nordhorn. Nur rund 20 Interessierte waren kürzlich in den Konferenzraum „Rieti“ des „MoveInn“ im Nordhorner Sportpark gekommen, um sich den Vortrag des Berliner Globetrotters Sven Marx anzuhören, der sich für die Inklusion von Behinderten in der Gesellschaft einsetzt.

Unter dem Titel „Vom Pflegefall zum Globetrotter auf dem Fahrrad“ erzählte der fast 50-Jährige von seinem Schicksal, das ihn 2009 beinahe das Leben gekostet hatte. An seinem Hirnstamm entdeckten Ärzte seinerzeit einen Tumor – nur rund drei Prozent aller Gehirntumorerkrankungen auf der Welt haben ein gleiches Krankheitsbild (die GN berichteten).

Nach dreimonatiger Reha stand für den früheren Tauchlehrer fest, dass er den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben nur durch sportliche Betätigung finden würde. Das Fahrrad sei für ihn nicht nur zum Fortbewegungs- und Trainingsmittel geworden, es habe ihm Begegnungen mit Menschen vieler Nationalitäten fast auf der ganzen Welt ermöglicht.

Die zum Teil ergreifenden persönlichen Schilderungen seiner Erfahrungen und Erlebnisse im Verlauf der zurückliegenden sieben Jahre lassen nur erahnen, welchen inneren „Schweinehund“ er oft überwinden musste. So zum Beispiel das erste Aufrichten im Krankenbett nach der Hirn-OP, als der Oberkörper aufgrund fehlender Muskelmasse die Eingeweide des Berliners schmerzhaft zusammengedrückt habe.

Körperlich hat sich Sven Marx eindrucksvoll zurückgekämpft – bis auf die Tatsache, das ein Auge Doppelbilder projiziert – als wenn er ohne Unterbrechung schielen würde. „Zum Glück bereitet mir das keine Kopfschmerzen“, sagte Marx dazu auf GN-Anfrage.

Aufgelockert und illustriert mit Videosequenzen und vielen Fotos, die auf seinen Länder- und Städtetrips auf der ganzen Welt in den vergangenen sechs Jahren entstanden sind, unterhielt der Globetotter sein Nordhorner Publikum. Persönlicher Höhepunkt für Marx war 2015 eine Sonderaudienz bei Papst Franziskus, der ihn empfing und die mitgebrachte Inklusionsfackel weihte.

Mit typischer „Berliner Schnauze“ plaudert er über seine Fahrradtouren. Sowohl ein speziell für den problemlosen Wechsel konstruierter Fahrradschlauch wie auch ein leichter, klappbarer Gehstock wandern durch die Reihen und wecken das Interesse. Diese und viele weitere Eindrücke wird es demnächst auch in gedruckter Form geben: Unter dem Titel „Aber du bist doch behindert“ fasst Sven Marx zurzeit sein Leben der zurückliegenden sieben Jahre in einem Buch zusammen.

Am Schluss seines Vortrages beantwortete Marx Fragen der Zuhörer rund um seine Krankheit und seine Weltreise, zu der er am 23. April am Brandenburger Tor in Berlin startet.