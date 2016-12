Obergrafschaft

Gildehauser Straße wieder befahrbar

Der zweite Bauabschnitt der Gildehauser Straße in Bad Bentheim ist fertiggestellt. Im Frühjahr soll es weitergehen.

Bad Bentheim. Lange hat es gedauert – doch seit Freitagmittag ist die Gildehauser Straße in Bad Bentheim wieder befahrbar. Bürgermeister Dr. Volker Pannen und Mitglieder der beteiligten Baufirmen gaben die Straße offiziell wieder frei. Somit ist die Straße wieder, wie vorher auch, als Einbahnstraße befahrbar. Damit ist auch der zweite Bauabschnitt fertig.

Angefangen hatten die Arbeiten im April dieses Jahres, zunächst wurde die Straße in einem ersten Abschnitt bis westlich der Kirche saniert, unter anderem wurde ein neuer Regenwasserkanal gelegt sowie der Schmutzwasserkanal erneuert. Der zweite Abschnitt, der nun fertiggestellt worden ist, reicht von der Kirche bis zur Einmündung Hofstiege.

Hier war es zwischenzeitlich zu Verzögerungen gekommen. Nach Angaben der Verwaltung wurden unter anderem für zusätzliche Arbeiten der Versorger an der Wilhelmstraße vier Wochen extra benötigt. Außerdem sei kurzfristig Personal für die Pflasterung der Wilhemstraße durch die ausführende Firma abgezogen worden. Zwei weitere Wochen mussten zusätzlich für die Arbeiten der Versorger im „kleinen Weg“ eingeplant werden. Insgesamt wurden bislang 130 Meter Straße saniert. Volker Pannen sprach den beteiligten Firmen am Freitag seinen Dank für die gute Arbeit aus. „Wir werden hier auch noch Grünbete an zwei Stellen einsetzen“, kündigte der Bürgermeister an. Das Konzept sei voll aufgegangen, die Straße sei nun barrierefrei. „Es war uns sehr wichtig, die Straße noch vor den Feiertagen wieder freizugeben.“ Dadurch werde die Heeresstraße entlastet.

Sobald es die Witterungsbedingungen zulassen, sollen die Arbeiten im weiteren Verlauf der Gildehauser Straße im Frühjahr 2017 beginnen. „Hierfür haben wir gut ein Jahr Bauzeit eingeplant“, sagte Volker Pannen. Unter anderem sollen dann auch die Arbeiten an der Stiege zur Heeresstraße erledigt sein. „Wir wollen dann auch die Hofstiege bis zur Moschee durchgängig sanieren.“ Hier seien noch die entsprechenden politischen Beschlüsse erforderlich.

„Wenn die Hofstiege und die Heeresstraße aus der Stadtsanierung nachgezogen würden, hätte der mit der Erneuerung der Stoltenkampstraße begonnene Umbau der westlichen Altstadt ein zusammenhängendes Netz sanierter Straßen hervorgebracht“, so Pannen weiter. „Mit der Entwicklung der Hofstelle Schulte-Kolthoff sowie einem Kreisverkehr anstelle der heutigen Ampelkreuzung würde dann in wenigen Jahren nach der Wilhelmstraße, Ochtruper Straße, Schüttorfer Straße und Bahnhofsumfeld unser fünfter Sanierungsschwerpunkt abgeschlossen sein.“

Miteingeschlossen in die Stadtsanierung soll übrigens auch das Gebäude der ehemaligen Fleischerei an der Gildehauser Straße, wie Volker Pannen am Freitag verkündete. „Das wäre nicht so gekommen, wenn wir die Straße hier nicht saniert hätten.“ Daher seien auch die Anwohner mit der Sanierung ihrer Straße sehr zufrieden.