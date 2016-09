Obergrafschaft

Gildehauser haben Interesse an Glasfaser-Angebot

Rund 120 Besucher waren bei der Infoveranstaltung zum Netzausbau in Gildehaus.

Gildehaus. Nimmt man die Beteiligung an der ersten Informationsveranstaltung von Deutsche Glasfaser in Gildehaus als Gradmesser, muss sich das Unternehmen keine Sorgen machen um die Erfüllung ihrer Quote. 40 Prozent von rund 2000 Haushalten müssen sich bis zum 31. Oktober verpflichten, das Angebot von Deutsche Glasfaser anzunehmen – dann baut das Unternehmen mit Sitz in Meppen das Glasfasernetz in Gildehaus aus. Am Mittwoch wollten rund 120 Interessierte mehr darüber wissen.

Gildehaus gilt als unterversorgt

Thomas Breer, der das Projekt für die Privatkunden betreut, meinte direkt zu Beginn: „Die große Resonanz zeigt, dass wir hier richtig sind.“ Gildehaus gelte als unterversorgt, was den Bereich schnelles Internet betreffe. Breer beschrieb detailliert, welche Vorteile ein Glasfaseranschluss seiner Meinung nach mit sich bringt. Unter anderem sei die Geschwindigkeit bei Download (zum Beispiel bei Filmen) und Upload (beispielsweise bei Fotobüchern) gleich schnell – 100 MB pro Sekunde bietet Deutsche Glasfaser an. Bei Kupferkabeln sei die Upload-Geschwindigkeit deutlich geringer. Er betonte außerdem, dass der Wert einer Immobilie steige, wenn sie ans Glasfasernetz angeschlossen sei.

Wenn die Quote von 40 Prozent erreicht wird, will das Unternehmen Glasfaser im Großteil von Gildehaus verlegen (siehe Grafik rechts). Haushalte, die keinen Vertrag abgeschlossen haben, können nachträglich angeschlossen werden.

Leitungen 30 bis 40 Zentimeter tief unter die Gehwege

Auch das Prozedere des Verlegens der Glasfaser schilderte er. Unter anderem würden die neuen Leitungen 30 bis 40 Zentimeter tief unter die Gehwege gebracht, je nach Methode müsse das Pflaster dafür aufgenommen werden oder aber es würden nur Kopflöcher gemacht und dazwischen gebohrt. Das zweite Verfahren käme auch auf dem Privatgrundstück zum Zuge, wenn die Glasfaser bis ans Haus gelegt wird.

34,95 Euro pro Monat für eine Leitung mit 100 MB pro Sekunde nimmt Deutsche Glasfaser in dem Vertrag über zwei Jahre. Falls man das Angebot annehmen will, aber noch in einem anderen Vertrag steckt, bietet das Unternehmen an, dass maximal zwölf Monate nichts für den Anschluss gezahlt werden muss – bis die Rufnummer vom alten Anbieter übernommen ist. Für unabhängige Beratung haben die Meppener zwei Gildehauser Unternehmen ins Boot geholt.

Die Argumente schienen am Mittwoch zumindest einige der Anwesenden von dem Angebot zu überzeugen: „Wo kann ich unterschreiben?“, lautete ein der wenigen Fragen aus dem Publikum ganz zum Schluss.