Obergrafschaft

Gewerbesteuer lässt Schüttorfs Kassen klingeln

1,9 Millionen Euro Überschuss hat die Stadt Schüttorf 2015 erwirtschaftet. Das geht aus dem vorläufigen Jahresabschluss hervor, den Kämmerer Gerhard Verwold den Mitgliedern des Finanzausschusses am Mittwoch vorstellte.

Schüttorf. Erwartet waren laut Haushaltsplan 33.200 Euro, am Ende betrug der Überschuss genau 1.960.809 Euro. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, verkündete Verwold.

An Erträgen stehen 16.758.651 Euro Aufwendungen von 15.388.349 Euro gegenüber. Insbesondere die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer spiegeln sich in den Zahlen wider. Eingeplant gewesen waren Einnahmen von 6.370.000 Euro, laut vorläufigem Jahresabschluss wurden 7.090.265 Euro eingenommen. „Das ist ein deutliches Plus. Die Ansiedlungspolitik in Schüttorf der vergangenen Jahre hat sich als richtig erwiesen, außerdem floriert die Wirtschaft derzeit“, sagte Verwold.

Glücklich, aber nicht in Euphorie verfallen

„Einen Überschuss von 1,9 Millionen gab es in Schüttorf noch nicht, das macht uns sehr glücklich“, freute sich Stadtdirektor Manfred Windhaus. Trotzdem dürfe man nicht in Euphorie verfallen. „Wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht, wissen aber auch, dass das nur eine Momentaufnahme ist.“ Auch Silke Stamme (CDU) warnte: „Wir sollten vorsichtig mit dem Geldausgeben sein. Wir können nicht immer mit so hohen Gewerbesteuern rechnen.“ Gerhard Verwold wies darauf hin, dass die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes im vergangenen Jahr nicht ausschlaggebend für die Mehreinnahmen war. Diese Erhöhung mache in der Summe rund 270.000 Euro aus.

„Wir haben noch nie einen Kassenkredit aufnehmen müssen“

„Wir haben im Augenblick einfach eine gute Wirtschaftslage und haben hier wirklich gute Firmen.“ Gerhard Schrader (SPD) wies darauf hin, dass der starke Anstieg bei den Gewerbesteuern sich nicht in gleichem Maße mit einem Anstieg der Einkommensteuer widerspiegele. Bei der Einkommensteuer liegt die Stadt mit 4.003.071 Euro knapp über dem eingeplanten Betrag von 3.956.000 Euro. Als besorgniserregend bezeichnete Lars Kirchmann (SPD) die Mehreinnahmen aus der Vergnügungssteuer. Eingeplanten 370.000 Euro stehen hier tatsächliche Einnahmen von 422.319 Euro gegenüber. „Es gibt viel zu viele Glücksspielautomaten hier“, so Kirchmann. Beim Finanzhaushalt, der Entwicklung der liquiden Mittel, kann die Stadt auf einen Barbestand von 1.423.781 Euro blicken. An Schulden konnte Schüttorf rund 247.000 Euro tilgen, sodass der aktuelle Schuldenstand zum 31. Dezember 2014 rund 3.678.000 Euro beträgt. „Wir haben noch nie einen Kassenkredit aufnehmen müssen“, sagte Verwold. Sparen konnte die Stadt etwa im Bereich Sporthallen. Eingeplant war ein Zuschussbedarf aus dem städtischen Haushalt von 463.100 Euro, laut vorläufigem Jahresabschluss waren es 358.971 Euro. „Hier macht sich etwa die Umstellung auf LED-Beleuchtung in der Vechtehalle bemerkbar“, sagte der Kämmerer.

Rekordergebnis bei Gewerbesteuer erwartet

Beim Blick auf die Finanzentwicklung von Januar bis Juli 2016 sind bereits 59,4 Prozent der eingeplanten Jahreserträge von 16.325.200 Euro eingenommen worden. „Das ist bis Ende Juli ein guter Wert“, sagte Verwold. Bei der Gewerbesteuer werde in diesem Jahr ein Rekordergebnis erwartet. 68 Prozent der eingeplanten Summe von 6.750.000 Euro seien bereits eingenommen worden, sodass hier mit einer spürbaren Mehreinnahme über dem Ansatz hinaus gerechnet wird. An Aufwendungen sind 50,3 Prozent der eingeplanten 16.341.000 Euro ausgegeben worden.