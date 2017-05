Grafschaft

Geteloer Kinder lernen gesundes Frühstück kennen

Bild 1 / 4 In der Obst- und Gemüseabteilung gab es allerhand zu entdecken. Gar nicht so einfach, sich da zurechtzufinden, stellten die Kinder fest. Beim anschließenden Frühstück herrschte gute Laune. Foto: Hamel

Die Kinder vom Spielkreis Getelo durften beim Frühstück nach Herzenslust zugreifen. Foto: Hamel

Zum Abschluss haben die Kinder frische Obstspieße gemacht. Foto: Hamel

Von Sebastian Hamel

Einen leckeren und gesunden Vormittag haben die Kinder vom Spielkreis Getelo neulich in einem Supermarkt in Uelsen erlebt. Bei einem Frühstück schmeckten und entdeckten sie, wie man sich morgens am besten stärkt.

Uelsen. Frische Brötchen, belegt mit Käse und Wurst, dazu Tomaten, Gurken und Paprika: Schon beim Anblick der Speisen konnte einem das Wasser im Munde zusammenlaufen. Direkt am Eingang des Supermarkts, gleich neben der Bäckertheke, hatten die Mitarbeiter eine bunte Frühstückstafel für die Kinder vom Spielkreis Getelo aufgebaut. Das Ziel der Aktion: den jungen Gästen einen gesunden Start in den Tag bereiten. Während die Leute rundherum ihre Einkäufe erledigten und manchmal freudig hinüber lächelten, saßen die Mädchen und Jungen vergnügt an ihrem Tisch und schlemmten nach Herzenslust. Dabei fanden sie auch heraus: Das Sprichwort „Das Auge isst mit“ stimmt tatsächlich. Der Spruch bedeutet, dass das Essen noch besser schmeckt, wenn es gut aussieht. Mit wenig Mühe zauberten sie einen Smiley auf das Käsebrötchen – bestehend aus Gurken-Augen und Paprika-Mund. Ein besonderer Clou war die Wassermelone, die zu einem Hai geschnitzt wurde: Mit seinem zackigen Zähnemaul sah der Melonenfisch gefährlich, aber auch sehr appetitlich aus. Nachdem sich die Spielkreis-Kinder ausgiebig gestärkt hatten, ging es für alle auf Erkundungstour zur Obst- und Gemüsetheke des „Combi“-Markts. Viele Dinge gab es hier zu entdecken: Einige kannten die Mädchen und Jungen schon, andere waren fremd – denn auch zahlreiche exotische Früchte liegen dort aus. „Was ist denn das?“, fragte die Mitarbeiterin und hielt ein rundes Stück Obst empor. Die Kinder machten große Augen. „Ein Granatapfel“, lautete die Lösung. Den Unterschied zwischen Heidelbeeren und Himbeeren zu benennen, fiel ihnen da schon leichter. Viel Wissenswertes konnten die kleinen Feinschmecker auch beim Blick auf die sogenannte Ernährungspyramide lernen: Das ist ein Schaubild, das die Wichtigkeit von abwechslungsreichen Mahlzeiten betont: Dazu zählen Käse und Fleisch sowie Speisen aus Getreide wie Brot und Nudeln. Täglich sollten auch mehrere Portionen Gemüse und Obst verzehrt werden. Und ganz wichtig: Immer genug trinken. Sogar Süßigkeiten sind erlaubt, wenn es nicht überhandnimmt. Auch ausreichend Bewegung und Entspannung gehören zu einem gesunden Leben. Zum Abschluss konnten die Kinder ihre eigenen Fruchtspieße aus geschnippeltem Obst zusammenstellen: Mit Weintrauben, Apfel- und Ananasstückchen war das ein süßes Erlebnis. Auch hieraus ließen sich lustige Tiere erstellen – zum Beispiel eine kleine Kiwi-Trauben-Schildkröte. Bald war der Frühstücksvormittag dann schon zu Ende, und die Kinder gingen mit vollen Bäuchen, einem Malbuch zur Ernährungspyramide und viel neuem Wissen nach Hause.

