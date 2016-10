Grafschaft

Gesundheitsreport: Die Grafschaft „hat Rücken“

Der Krankenstand in der Grafschaft ist 2015 ganz leicht um 0,1 auf 4,1 Prozent gestiegen und liegt damit exakt im Landesdurchschnitt. Das zeigt der DAK-Gesundheitsreport, den die Krankenkasse in Nordhorn vorgestellt hat.

gn Nordhorn. Die meisten Ausfalltage wegen einer Krankschreibung erfolgten 2015 in der Grafschaft aufgrund von Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen. Mit einem Anstieg um drei Prozent waren sie für fast ein Drittel der Fehltage verantwortlich, erklärte Heinz-Gerd Evers von der DAK-Gesundheit bei der Präsentation der Ergebnisse. Die Grafschaft hatte bei dieser Diagnose damit 30 Prozent mehr Ausfalltage als der niedersächsische Landesdurchschnitt.

Verletzungen und Vergiftungen belegten mit einem Anstieg um ebenfalls rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr den zweiten Platz. Atemwegserkrankungen wie Erkältungen und Bronchitis hatten einen deutlichen Zuwachs von knapp 23 Prozent und lagen auf Rang drei. Psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angstzustände nahmen hingegen um fast 13 Prozent ab und waren die Ursache für elf Prozent der Krankschreibungen in der Grafschaft.

Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Die DAK untersuchte diesmal schwerpunktmäßig den Unterschied zwischen Frauen und Männern in den Krankheitsprofilen, aber auch im Umgang mit Krankschreibungen. Ein Fazit: Frauen in Niedersachsen fehlen häufiger im Job als Männer, ihr Krankenstand lag 15 Prozent höher. Das gilt aber nicht für die Grafschaft: Hier betrug der Unterschied lediglich ein Prozent.

Die Studie hat laut Heinz-Gerd Evers zudem gezeigt, dass Männer und Frauen von ganz unterschiedlichen Krankheiten betroffen sind. In der Grafschaft leiden Männer häufiger (plus sechs Prozent) an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei psychischen Erkrankungen wie beispielsweise Depressionen hingegen haben die Grafschafter Frauen 22 Prozent mehr Ausfalltage.

„Genauere Aufschlüsselungen wären interessant, die zeigen, welche Krankheiten vorherrschend sind“, sagte der Grafschafter Hausarzt Dr. Markus Kirschner als Gast der DAK-Präsentation: „So könnte man versuchen, genauere Erklärungen für diese Zahlen zu finden.“

Krank zur Arbeit

Obwohl Frauen den höheren Krankenstand haben, schleppen sie sich sogar noch häufiger als Männer krank zur Arbeit. Experten sprechen vom „Präsentismus“. 70 Prozent der Frauen in Niedersachsen waren 2015 mindestens einmal krank bei der Arbeit, bei den Männern nur 50 Prozent. Als Hauptgründe gaben Frauen in der Befragung an, dass sie ihre Kollegen nicht hängen lassen wollten (84 Prozent) oder auch ihre Arbeit fertigstellen müssten (70 Prozent).

Wenn ihre Kinder krank sind, melden sich hingegen viele Frauen selbst krank. Fast ein Drittel der Frauen in Niedersachsen sagte in der Befragung, dass sie manchmal so vorgehen müssten, weil sie sich nicht anders zu helfen wüssten. Bei den Männern sagten das nur 17,5 Prozent.

„Wir informieren regelmäßig über den Krankenstand in der Grafschaft“, berichtete Heinz-Gerd Evers. Ein Ziel sei es, dass Unternehmen aus der Analyse wichtige Impulse für ihr betriebliches Gesundheitsmanagement gewinnen können, um längeren Erkrankungen ihrer Mitarbeiter vorzubeugen.