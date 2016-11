Grafschaft

Gesellschaft für Breitbandausbau gegründet

Die Niedergrafschaft soll schnelles Internet erhalten. Dafür wurde jetzt ein wichtiger Meilenstein gelegt. Doch bis zur Realisierung des Projekts wird es noch etwas dauern.

gn Laar. „Wir wollen gemeinsam die weißen Flecken in der Versorgung der Niedergrafschaft mit schnellem Internet beseitigen und möglichst viele Haushalte und Unternehmen anschließen“, so lautet das anspruchsvolle Ziel, das Landrat Friedrich Kethorn am Dienstagnachmittag im Europark formulierte. Anlass waren die Gründung und die erste Sitzung der neuen Breitband Grafschaft Bentheim GmbH & Co. KG.

In Kooperation zwischen dem Landkreis, den Samtgemeinden Emlichheim, Neuenhaus und Uelsen und der Gemeinde Wietmarschen sowie den Partnern Nordhorner Versorgungsbetriebe (nvb) und Stadtwerke Neuenhaus GmbH soll – wenn alles optimal verläuft - frühestens ab Jahreswechsel 2017/18 Internet mit Datenraten ab 50 Mbit/s für Privathaushalte und bis zu 10 GBit/s für Gewerbegebiete zur Verfügung stehen.

Neue Gesellschaft investiert rund 13 Millionen Euro

Die Gesellschaft, an welcher der Landkreis (33,0%), die Samtgemeinden Emlichheim (27,5%), Uelsen (19,5%) und Neuenhaus (4,0%), die Gemeinde Wietmarschen (3,0%), die Nordhorner Versorgungsbetriebe (9,5%) und die Stadtwerke Neuenhaus (3,5%) beteiligt sind, wird nun die Ausschreibung für Planung und Bau des Glasfasernetzes und für den Betrieb dieses Netzes vorbereiten. Das Glasfasernetz wird voraussichtlich eine Länge von rund 400 Kilometern haben. Es bleibt im Eigentum der Gesellschaft und wird für mindestens 20 Jahre an einen Netzbetreiber verpachtet.

Die kalkulierten Kosten für den Bau des Netzes liegen bei etwa 13,2 Mio. Euro. Der Bund fördert das Projekt mit 4,5 Mio. Euro, ein Antrag auf weitere 4,2 Mio. Euro Fördermittel ist beim Land Niedersachsen gestellt. Der verbleibende Anteil wird von der Gesellschaft zu finanzieren sein. Die kaufmännische Geschäftsführung der Gesellschaft hat der Erste Samtgemeinderat der Samtgemeinde Emlichheim, Ansgar Duling, übernommen. Die technische Geschäftsführung liegt in den Händen von Hermann Hans (nvb), Prokurist ist Arndt Kuipers (Stadtwerke Neuenhaus).