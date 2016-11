Obergrafschaft

Geselliger Unterricht mit viel Herz

Seit zehn Jahren haben nicht nur Kinder mit niederländischen Wurzeln die Möglichkeit, in der Obergrafschaft mehr über die niederländische Sprache und Kultur zu lernen. Mittlerweile besuchen 100 Schüler „De Brug“.

Gildehaus. „Der Unterricht hier ist anders als an deutschen, aber auch als an niederländischen Schulen. Er ist ... cooler!“ Maud, Emma, Nienke und Roos sind sich einig: Es macht tierischen Spaß, die Unterrichtsstunden der niederländischen Schule „De Brug“ (Die Brücke) in Gildehaus zu besuchen. „Es ist einfach ,gesellig‘ und etwas ganz Besonderes: Schließlich leben wir in Deutschland, lernen aber hier mehr über unsere Wurzeln – auf niederländisch“, ergänzen Kiki und Hannah.

Video Nikolausgedichte De Brug Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nienke Hoekman, Emma van Dijk, Maud Huisken und Roos Molenaar tragen Gedichte zu Sinterklaas vor.

Die Schule „De Brug“ wurde vor zehn Jahren gegründet, damals noch von der Stiftung Nederlandse Taal & Cultuur (NTC) Niedersachsen. „Seit 2010 sind wir eigenständig, unsere Stiftung heißt NTC Obergrafschaft“, sagt Ine Hardt, eine von vier niederländischen Lehrern. Mittlerweile gibt es das Angebot nicht nur in Gildehaus an der Grund- und Hauptschule, sondern auch an der Grundschule in Bad Bentheim und am Missionsgymnasium in Bardel. Die Qualität des Unterrichts wird regelmäßig von niederländischen Schulinspektoren überprüft. Und die seien bislang immer höchst zufrieden gewesen, berichtet Hardt: „Wir sind aber auch alle mit viel Herzblut dabei.“

„De Brug“ hat das Ziel, den Schülern und Kleinkindern niederländische Sprache und Kultur zu vermitteln. Für die Kinder mit niederländischen Wurzeln sei es schön, mehr über ihre eigene Identität zu lernen. „Außerdem ist es sehr wichtig, zweisprachig aufzuwachsen. Das bringt den Kindern im Studium, in der Ausbildung und bei der Jobsuche viele Vorteile“, ist sich Annette op de Weegen sicher. Ihr Sohn ist Schüler bei „De Brug“ in Gildehaus. Aber nicht nur Mädchen und Jungen, die in den Niederlanden geboren sind oder niederländische Eltern haben, besuchen „De Brug“. „Alle sind willkommen. Wir haben auch deutsche Kinder und Schüler, die ursprünglich zum Beispiel aus Polen oder der Ukraine kommen und nun in der Obergrafschaft leben. Ihre Eltern finden es wichtig, dass ihr Nachwuchs mehr über das Nachbarland erfährt – schließlich wohnen wir direkt an der Grenze“, beleuchtet Ine Hardt die Hintergründe.

Gemeinsam mit ihren Kollegen Bart Rikhof, Femke Wijnhoven und Monique Segerink unterrichtet sie Kinder im Grundschulalter und seit neustem auch Mädchen und Jungen, die eine weiterführende Schule besuchen. „Viele unserer Schüler wollten auch nach der Grundschule weiter an unserem Unterricht teilnehmen. Das zeigt uns, dass unser Angebot wertgeschätzt wird und gut ankommt“, erläutern Ine Hardt und Bart Rikhof. 70 Mädchen und Jungen im Grundschulalter besuchen wöchentlich vier Stunden den Unterricht von „De Brug“. Zehn Kinder, die zur weiterführenden Schule gehen, nehmen das Angebot eineinhalb Stunden pro Woche wahr. Hierzu zählen Maud, Emma, Nienke, Hannah, Kiki und Roos. Darüber hinaus gibt es Spielstunden für Kindergartenkinder, hier sind derzeit 20 Mädchen und Jungen für vier Stunden pro Woche angemeldet.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich so einiges verändert: Heute wird vielmehr mit elektronischen Lernprogrammen gearbeitet, berichten Ine Hardt und Joop Hesselink. Er ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Seine drei Kinder besuchen gerne den Unterricht in „De Brug“, dafür werden sie wöchentlich von ihren Eltern aus Schüttorf nach Gildehaus gebracht. Eine einschneidende Veränderung ist die Entscheidung der niederländischen Regierung, die Fördermittel für niederländische Schulen im Ausland zu streichen. Daher musste „De Brug“ das Schulgeld erhöhen. Momentan liegt es bei 50 Euro pro Monat. Um jetzt neue Bücher kaufen zu können und so auf dem Level „echter“ niederländischer Schulen zu bleiben, bittet „De Brug“ über eine Crowd-Funding-Aktion bei der Volksbank um Spenden. „Bis Januar müssen wir 2500 Euro erreichen, sonst geht das Geld zurück an die Spender“, erklärt Ine Hardt und spornt gleichzeitig an: „Jeder kann mitmachen.“