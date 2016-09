Ticker

Geschichtslehrerverband: Schulfach Geschichte verschwindet

dpa Hamburg. Die politisch-historische Bildung an den Schulen wird nach Einschätzung des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands immer mehr zurückgedrängt. In den vergangenen Jahren habe der Unterricht in den Mint-Fächern - Naturwissenschaften/Technik - einseitig im Fokus gestanden und sei stark ausgebaut worden. Das sagte der Bundesvorsitzende Ulrich Bongertmann anlässlich des 51. Deutschen Historikertages. Der beginnt am Dienstag in Hamburg.