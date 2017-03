Lokalsport

Gerold Hartger will den sechsten Waldlauf-Sieg

Der Bentheimer Waldlauf steht bei den ambitionierten Läufern der Grafschaft in diesem Jahr besonders hoch im Kurs. Eröffnet wird die 15. Ausgabe am Sonnabend um 13 Uhr mit dem 1,9-km-Lauf der Schülerinnen.

Bad Bentheim. Nach einer einjährigen Pause wegen einer Fußverletzung hat Gerold Hartger seinen Start über zehn Kilometer beim 15. Bentheimer Waldlauf fest zugesagt. „In diesem Jahr peile ich meinen sechsten Erfolg an“, sagt der LCN-Ausdauerspezialist; ob sein Streckenrekord (31:57 Minuten) aus dem Jahre 2008 ebenfalls sein Ziel ist, lässt er offen. Neben dem Niedergrafschafter gehört am Sonnabend um 16 Uhr auch sein Teamkamerad Klaus Eckstein zum Favoritenkreis. „Ich will hinter Gerold um einen Podestplätze mitlaufen“, erklärt der Nordhorner.

Das starke LCN-Trio Jörg Amt, Jan Holboer und Ingo Beckemper hat seine Visitenkarte gerade erst bei der deutschen Cross-Meisterschaft abgegeben und wird den Sieg in der Altersklasse M 45 unter sich ausmachen. Der Emlichheimer Heinz Stroeve, am Wochenende überlegener Landesmeister im 10-km-Straßenlauf, strebt in seiner Klasse M65 eine Zeit unter 42 Minuten an. Und Berthold Nykamp (LCN) gilt als Favorit der M 70. Für die schnellen Frauen Edith Stiepel und Vorjahressiegerin Imke Sumbeck ist der Waldlauf ein Formtest, insbesondere für Stiepel nach einer Verletzungspause. Über die 5-km gilt Stefan Würth neben seinen Teamkameraden Gerold Nyhoff und Nicolas Lembcke als einer der Favoriten.

Die zahlreichen Hobby- und Freizeitläufer dagegen treten nicht mit dem Anspruch an, im Vorderfeld mitzumischen. Um Spaß und Freude am Laufen geht es besonders auch im 5-km-Jedermannlauf um 14.45 Uhr. Mit der Teamwertung stellen die Organisatoren der drei Vereine SG Bad Bentheim, SV Bad Bentheim und TuS Gildehaus den breitensportlichen Charakter heraus. Dabei bilden vier Teilnehmer ein Team. Die Addition der vier Zeiten ergibt das Teamergebnis. Das siegreiche Quartett erhält den „Volksbank Cup“, der von der Grafschafter Volksbank gestiftet wird.

Fünf Minuten nach dem Start des 5-km-Laufs begeben sich die Nordic Walker und Walker auf die Strecke. Eröffnet wird der 15. Waldlauf um 13 Uhr mit dem 1,9-km-Lauf der Schülerinnen der Jahrgänge 2002 bis 2009. Die gleichaltrigen Jungen werden um 13.30 Uhr auf die Strecke geschickt. Der Bambini-Lauf ist für 14 Uhr angesetzt. Dieser Lauf hat in den vergangenen Jahren durch die Teilnahme der vier Kindertagesstätten Kirchstraße, St. Johannes, Sonnenschein und Löwenzahn sowie des Kindergartens Sperberstraße große Resonanz gefunden.

Die Startunterlagen werden Sonnabend ab 11 Uhr ausgegeben, können aber auch schon am Freitag, von 18 bis 18.45 Uhr im „Haus des Kurgastes“ abgeholt werden. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag möglich. Vor dem Kurhaus führen Johannes Thier und Hermann Vos durch das Programm. Der DRK-Ortsverein unterstützt ebenso wie Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr die Veranstaltung.