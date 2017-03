Lokalsport

Gerold Hartger gewinnt 15. Bentheimer Waldlauf

Der Leichtathlet des LC Nordhorn feierte über die 10-km-Distanz in 32:49 Minuten einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Zweiter wurde sein Teamkamerad Klaus Eckstein. Vereinskollegin Imke Sumbeck siegte bei den Frauen.

Bad Bentheim. Gerold Hartger (LC Nordhorn) hat am Sonnabend die 15. Auflage des Bentheimer Waldlaufes über die 10-km-Distanz in einem Start-Ziel-Sieg ganz souverän in 32:49 Minuten vor seinem Teamkameraden Klaus Eckstein (35:41) gewonnen. Maurice Backschat (35:49) vervollständigte das siegreiche LCN-Trio. Auch bei den Frauen gab es den erwarteten LCN-Doppelerfolg. Imke Sumbeck siegte in 41:35 vor Edith Stiepel, für die 42:58 gemessen wurden. Die LCN-Erfolgsserie unterbrach lediglich der Gildehauser Matthias Hardt im Dress des OTB Osnabrück. Die 5-km-Strecke entschied er in 15:54 Minuten für sich vor dem Meppener Tobias Hüer (16:24). Dritter wurde LCN-Vertreter Stefan Würth (17:26). Bei den weiblichen Teilnehmerinnen gab es durch Josephine Skutta (20:02) und Finja Buchalla (20:27), die beide der weiblichen Jugend angehören, sowie Silvia Rode (22:42) und Julia Holboer sogar einen vierfachen Erfolg.