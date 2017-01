Grafschaft

Gericht: Autofahrer beschimpft langsame Fahrerin

Ein 55-jähriger Nordhorner rastet an der Seeuferstraße in Nordhorn wegen vermeintlichen Anhupens und Ausbremsens aus. Ein Video vor Gericht klärt den Fall: Es war Beleidigung, aber keine Nötigung.

Nordhorn. Bei der Fahrt mit dem Wagen ihrer Freundin innerhalb des Stadtgebietes von Nordhorn war eine 19-jährige Schülerin bemüht, sich mit ihrem Tempo den vorgegebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen anzupassen. Diese Fahrweise war dem nachfolgenden Verkehr aber offenbar zu langsam. Als ein BMW-Fahrer für ihre Begriffe zu dicht auffuhr, hielt die junge Fahrerin scharf am rechten Fahrbahnrand und ließ ihn überholen. Auf der Seeuferstraße machte anschließend ein weiterer Fahrer durch die Lichthupe auf sich aufmerksam und überholte ebenfalls.

Kurz hinter der Kreuzung mit der Abfahrt zum Vechtesee stoppte der Überholer unvermittelt, und setzte den Blinker. Die junge Fahrerin und ihre beiden gleichaltrigen Insassen in dem überholten VW-Golf hatten den Eindruck, dass ihr Wagen ausgebremst werden sollte. Die Beifahrerin und Eigentümerin des Wagens betätigte daraufhin die Hupe. Aus dem vor ihnen stehenden Fahrzeug stieg nun ein älterer Fahrer aus und beschimpfte die jungen Frauen als „Scheiß-Tussen“, die wohl ohne Führerschein unterwegs seien.

Während der Mann seine Beschimpfungen von sich gab, war seine Frau auch ausgestiegen. Die drei jungen Frauen hatten den Eindruck, dass dadurch ihre Weiterfahrt verhindert werden sollte. Immerhin beschimpfte sie der Mann weiter, trat gegen ihr Auto und drohte mit einer Anzeige. Weil die junge Fahrerin völlig verunsichert war, übernahm die Beifahrerin das Lenkrad. Die drei Frauen entfernten sich dann und fuhren zur Polizei und erstatteten ihrerseits Anzeige.

In dem Verhalten des 55-jährigen Nordhorners sah die Staatsanwaltschaft den Tatbestand der Nötigung und Beleidigung und beantragte den Erlass eines Strafbefehls. Dagegen und gegen die festgesetzte Geldstrafe legte der Mann über seinen Anwalt Einspruch ein.

Die Verhandlung: In dem jetzt anstehenden Termin zur Hauptverhandlung wurde deutlich, dass der angeklagte Kraftfahrer sich durch die Fahrweise der jungen Frau ausgebremst fühlte und sie deshalb überholte. Nach dem Überholvorgang und auf dem Weg zu dem Lokal am Vechtesee verpasste er anschließend das Abbiegen von der Seeuferstraße. Als er den Irrtum bemerkte, hielt er an, um trotz der durchgezogenen Mittellinie sein Fahrzeug zu wenden. Als er von dem nachfolgenden Fahrzeugführer angehupt wurde und in dem Wagen den vorher überholten Langsamfahrer wieder erkannte, hatte er die Kontrolle verloren und sich zu den Beschimpfungen hinreißen lassen.

Video-Aufnahme bringt Klarheit

Erst jetzt in der Hauptverhandlung präsentierte der Verteidiger eine Video-Aufnahme aus dem Wagen des Angeklagten, in dem der gesamte Vorgang aufgezeichnet war. Gericht und Staatsanwalt machten danach deutlich, dass man sich die ganze Hauptverhandlung hätte sparen können, wenn dieses Beweismittel früher vorgelegen hätte.

Der Verteidiger erklärte die späte Vorlage damit, dass er seinem Mandanten ein Verfahren wegen ordnungswidrigen Verhaltens (verbotenes Wenden) ersparen wollte und die dreimonatige Verjährungsfrist abgewartet habe. Im weiteren Verlauf der Beweisaufnahme – also der Zeugenvernehmung und Einsicht in die Video-Aufzeichnung, wurde deutlich, dass sich der Vorwurf der Nötigung nicht aufrecht erhalten ließ. Auf Antrag der Staatsanwältin wurde das Verfahren in diesem Punkt eingestellt.

Um dem Angeklagten klar zu machen, dass sein Verhalten den drei jungen Frauen in dem überholten Fahrzeug gegenüber indiskutabel war, beantragte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, ihn wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 700 Euro (20 Tagessätze zu je 35 Euro) zu verurteilen.

Der Verteidiger sah das Verhalten seines Mandanten in der Fahrweise der jungen Golf-Fahrerin begründet. Diese habe ihm offenbar eine Lektion erteilen wollen, was schließlich zu der Überreaktion seines Mandanten führte. Für seine verbalen Ausrutscher hatte der Angeklagte sich während der Hauptverhandlung bei den Frauen entschuldigt.

Das Urteil: Nach Ansicht des Verteidigers sollte der Angeklagte freigesprochen oder aber auf eine geringe Geldstrafe in Höhe von zehn Tagesätzen erkannt werden. Das verkündete Urteil entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft (20 Tagessätze zu je 35 Euro). In der mündlichen Urteilsbegründung machte Richter Ratering noch einmal deutlich, dass das „Ausrasten“ des Verurteilten den anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber nicht nachvollziehbar ist. Wenn er im Wagen sitzengeblieben wäre und die andern hätte weiterfahren lassen, sei es zu diesem Verfahren nicht gekommen.