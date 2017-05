Lokalsport

Gerdes schießt Hoogstede zum 2:1-Sieg

Der SV Hoogstede hat das Kellerduell der Fußball-Kreisliga für sich entschieden. Beim GSV Ringe-Neugnadenfeld siegte das Team von Trainer Jürgen Vrielmann mit 2:1 (1:0), weil Torjäger Sascha Gerdes doppelt traf.

Neugnadenfeld. Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga geht es weiterhin eng zu. Der GSV Ringe-Neugnadenfeld verpasste es, sich mit einem dritten Sieg in Folge von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Die Hoogsteder hingegen zogen durch den umkämpften 2:1 (1:0)-Auswärtssieg mit dem gestrigen Gegner punktemäßig gleich.

„Ein Riesenlob an die gesamte Mannschaft, die den Kampf angenommen und sich das Glück, was zuletzt oft fehlte, heute verdient hat“, resümierte Trainer Jürgen Vrielmann zufrieden den Auftritt des nur mit zwölf Akteuren angereisten Hoogsteder Teams. Sein Kollege Burkhard Voß haderte derweil mit der fehlenden Durchschlagskraft. „Wir spielen gut strukturiert und mit geringer Fehlerquote im Mittelfeld, in Strafraumnähe kommt aber der letzte Pass nicht an.“

In der kampfbetonten Partie mit vielen Unterbrechungen bot die Anfangsviertelstunde lediglich Mittelfeldgeplänkel. Die erste Torchance des Spiels brachte dann gleich die Führung für die Gäste: GSV-Keeper Chris-Jesco Arends konnte einen Weitschuss von Hartmut Vrielmann nur nach vorne abwehren, Sascha Gerdes hatte den richtigen Riecher und setzte erfolgreich nach. Der Fusionsklub hatte in der Folgezeit zwar leichte Feldvorteile, war aber vor dem Tor zu ideenlos. Die einzige nennenswerte Torchance bot sich Andreas Ratzer in der 37. Minute; er zielte aber aus 16 Metern über das Tor. Hoogstede war in der Offensive gefährlicher und hatte durch Gerdes nach 19 und 35 Minuten weitere Torgelegenheiten.

Die zweite Halbzeit gestaltete Ringe-Neugnadenfeld auch mit Windunterstützung überlegener, gute Abschlüsse blieben aber weiterhin Mangelware. Die beste Möglichkeit hatte Wladislaw Zakrevskij, er scheiterte mit seinem Flachschuss aus zehn Metern am Hoogsteder Keeper Patrick Patzke (65.). In der 75. Minute stellte GSV-Trainer Voß um, wodurch die Überlegenheit weiter zunahm – und sich auszahlte: Eine Flanke nahm Patrick Treziak zwölf Meter vor dem Tor gekonnt mit der Brust an und vollendete aus der Drehung zum verdienten Ausgleich nach 82 Minuten.

Die Freude über den Treffer währte aber nur kurz, denn der erste Angriff nach Wiederanpfiff brachte die neuerliche Hoogsteder Führung. Sascha Gerdes setzte sich im Strafraum im Zweikampf durch und traf aus kurzer Distanz. Die folgende Schlussoffensive der Gastgeber hatte auch nach fünfminütiger Nachspielzeit keinen Erfolg mehr.